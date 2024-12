Le champion du monde du trot Idao de Tillard se qualifie pour l'Amérique

Photo : AFP/VNA/CVN

Après son échec du prix du Bourdonnais début décembre, Idao de Tillard s'est imposé au terme d'un rush final face au favori Go on Boy mené par Romain Derieux.

Sa contre performance lors du précédent prix, le 8 décembre s'explique par une maladie la leptospirose, ont indiqué ses entraineurs.

Dix-sept champions trotteurs, français, italiens et suédois, se sont élancés dimanche sur le parcours de 2.100 mètres.

"La dernière fois, on était assez déçu car avec Idao de Tillard on était habitué à briller mais le cheval était malade", a commenté au micro d'Equidia de retour aux écuries Clément Duvaldestin qui s'est déclaré "rassuré".

"J'ai pris le dos de Go On Boy dans le dernier tournant, on a eu la chance de se retrouver derrière lui. On a eu une course parfaite!", a-t-il souligné.

Son père, l'entraîneur Thierry Duvaldestin, également tranquillisé sur le retour en forme de son cheval espère qu'il fera "encore mieux pour le Prix d'Amérique".

Pour s'assurer de sa bonne forme il a été décidé que Idao de Tillard ne participera à aucune autre course d'ici fin janvier. "On va suivre sa santé avec des prises de sang. On va essayer de le stabiliser", précise son entraineur.

Après deux mois d'absence, Go On Boy a fini deuxième, ne s'avouant vaincu qu'à 100 mètres du but.

"Une 4e place me suffisait mais il a fait une très grande course", a estimé son pilote Romain Derieux qui a lui aussi gagné son visa pour l'Amérique.

Un autre billet pour la plus grande course de trot mondial le 26 janvier a été attribué à l'outsider Justin Bold piloté par Mathieu Mottier, arrivé 3e.

La quatrième place est revenue à un autre tricolore, le cheval Hokkaido Jiel. Il a déjà son sésame en poche pour l'Amérique grâce à sa 3e place obtenue dans le Prix du Bourbonnais.

Sculptural cheval à la robe baie (marron), Idao de Tillard a gagné 54.000 euros sur les 120.000 euros de primes diverses versées aux sept premiers.

À un mois du Prix d'Amérique, quatre dernières places seront mises en jeu le 12 janvier dans le Prix de Belgique sur le parcours de tenue de 2.850 mètres.

