Le nombre de morts palestiniens à Gaza dépasse les 41.000

Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a tué 32 personnes et en a blessé 100 autres, portant le nombre total de morts à 41.020 et le nombre de blessés à 94.925 depuis que le conflit israélo-palestinien a éclaté début octobre 2023, ont-elles ajouté. Au moins 40 Palestiniens ont été tués et plus de 60 autres blessés mardi lors d'une frappe aérienne israélienne sur des tentes abritant des déplacés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. "Des avions de guerre israéliens ont lancé des roquettes sur des tentes abritant des Palestiniens déplacés à l'entrée (du quartier de) Maouassi à Khan Younès, causant des destructions massives et faisant de nombreuses victimes", ont déclaré des médecins palestiniens. Un porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré que cette attaque avait visé des dirigeants du Hamas qui opéraient à partir d'un centre de commandement caché dans une zone humanitaire de Khan Younès. Israël a lancé une offensive de grande envergure contre le Hamas dans la bande de Gaza en représailles à une attaque du groupe palestinien dans le sud de l'État hébreu le 7 octobre 2023, au cours de laquelle environ 1.200 personnes ont été tuées et 250 autres prises en otage.

Xinhua/VNA/CVN