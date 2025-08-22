Hanoï : inauguration du Centre de presse de l’Exposition des réalisations nationales

Le 22 août dans l'après-midi, le Centre de presse dédié à l'Exposition des réalisations nationales a été inauguré au Centre national des expositions de Dông Anh (Hanoï). Une conférence de presse a également eu lieu pour présenter cette exposition ainsi que les célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : Thanh Tuê/CVN

Étaient présents à la cérémonie d’inauguration Mai Van Chinh, membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre ; Lai Xuân Môn, membre du Comité central du Parti, premier vice-président de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses ; Lê Hai Binh, membre suppléant du Comité central du Parti, vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme ; ainsi que des dirigeants de plusieurs ministères et branches.

Dans son discours, le vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Hai Binh, a souligné que l’Exposition des réalisations nationales - 80 ans de parcours pour l’Indépendance, la Liberté et le Bonheur, qui se tiendra du 28 août au 5 septembre, est un événement d’une importance particulière. Elle vise à honorer l’histoire et à présenter les réalisations du Parti, de l’État et du peuple vietnamien dans la construction, la défense et le développement du pays au cours des 80 dernières années.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Il a également affirmé le rôle de direction du Parti, la gestion de l’État ainsi que l’unité, la créativité et les efforts du peuple tout entier dans l’œuvre de construction et de développement national, contribuant à promouvoir la grande union nationale.

L’exposition ne se limite pas à présenter des objets, documents et images précieux, mais constitue également un espace de mise en valeur des grandes réalisations du pays. Elle permet à chaque citoyen, en particulier aux jeunes générations, de revivre des moments historiques, de mieux comprendre la valeur de l’indépendance et de la liberté, ainsi que de percevoir plus profondément les aspirations, la volonté et l’intelligence vietnamiennes.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Le vice-ministre Lê Hai Binh a insisté sur l’importance cruciale du travail d’information et de presse pour le succès des activités dans le cadre de cette exposition. Le Centre de presse sera chargé d’organiser, de coordonner et de guider les activités médiatiques relatives à l’exposition, en fournissant aux journalistes vietnamiens et étrangers les meilleures conditions et services pour leurs reportages.

De son côté, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a souligné que cette exposition nationale des réalisations en 80 ans est un événement sans précédent, avec la participation des ministères, organismes centraux, de 34 provinces et villes, ainsi que d’entreprises.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Chaque entité disposera d’un espace d’exposition propre, retraçant son parcours historique et mettant en valeur les spécificités régionales. Selon lui, la majorité des stands sont déjà équipés de dispositifs modernes et de nouvelles technologies, proposant des méthodes d’exposition innovantes.

L’exposition comprendra également un espace dédié aux représentations artistiques, un pavillon international et une section consacrée aux 12 industries culturelles (publicité, architecture, artisanat, design, cinéma, édition, mode, arts du spectacle, etc.), où seront présentés les produits et réalisations de chaque domaine.

Lors de la conférence de presse, le général de division Tông Văn Thanh, directeur adjoint du Département de la propagande de la direction politique générale de l’Armée populaire du Viêt Nam, a précisé que le ministère de la Défense participera avec un pavillon intérieur de plus de 700 m² sur le thème “Créer et développer”, retraçant les étapes historiques de l’Armée populaire vietnamienne sur 80 ans. Ce pavillon combinera tradition et modernité, avec des technologies interactives pour accroître l’expérience des visiteurs.

À l’extérieur, une vaste zone d’exposition de 23.500 m², intitulée “L’épée et le bouclier”, présentera divers équipements de défense, armes et matériels modernes développés par les unités et entreprises de la défense.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Concernant la grande parade du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, six forces principales participeront : la délégation portant la flamme traditionnelle, les troupes d’artillerie de cérémonie, les formations aériennes, les contingents militaires et policiers, les unités de représentation et de formation au sol (29 blocs) ainsi que les forces culturelles, sportives et populaires.

La parade militaire et civile comprendra 4 blocs d’étendards, 43 blocs représentant les forces armées populaires, ainsi que la participation de délégations militaires étrangères (Chine, Russie, Laos et Cambodge ont confirmé leur présence). Elle sera également enrichie par des unités de la police, de la marine, des véhicules blindés et d’artillerie, 12 blocs de cortèges populaires et des représentations culturelles et sportives.

Selon le général Tông Van Thanh, depuis mai 2025, le ministère de la Défense et le ministère de la Police ont organisé des entraînements réguliers, dont quatre répétitions combinées et cinq répétitions générales. La répétition générale du 21 août au soir, sur la place Ba Dinh, a été jugée d’excellente qualité. Il a affirmé que l’ensemble des blocs participants ont parfaitement accompli le programme d’entraînement, avec un esprit élevé et une détermination sans faille.

Tuê - Hà - Quynh/CVN