Hanoï : exercice de simulation pour l'escorte des délégations au XIVe Congrès du Parti

La police municipale de Hanoï a organisé un exercice de répétition générale portant sur le dispositif d’escorte des délégations et l’organisation du stationnement des véhicules en prévision du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Déployées de manière synchrone et méthodique, ces mesures visent à garantir une sécurité absolue et une fluidité optimale de la circulation, tout en limitant au maximum les perturbations pour la vie quotidienne de la population locale.

Le convoi traverse la rue Trân Duy Hung en direction du Centre national des conférences.
Le convoi se déplace du Mausolée du Président Hô Chi Minh vers le Monument des héros et martyrs.
Le dispositif d'accueil et d'escorte des délégations est mis en œuvre conformément au plan, garantissant une sécurité totale.
Le convoi officiel effectue son passage sur la place Ba Dinh dans le cadre de l'exercice.
Les forces de la police de la circulation sont déployées aux points de contrôle pour assurer la fluidité du trafic lors du passage des convois.
Le convoi traverse le boulevard Thang Long, se dirigeant vers le Centre national des congrès.
Le Département des véhicules et du transport du ministère de la Défense a coordonné la mobilisation de 286 cadres et chauffeurs, ainsi que de 121 véhicules de l’Armée, pour cette mission.

Texte et photos : VNA/CVN

