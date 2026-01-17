Hanoï : exercice de simulation pour l'escorte des délégations au XIVe Congrès du Parti

La police municipale de Hanoï a organisé un exercice de répétition générale portant sur le dispositif d’escorte des délégations et l’organisation du stationnement des véhicules en prévision du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Déployées de manière synchrone et méthodique, ces mesures visent à garantir une sécurité absolue et une fluidité optimale de la circulation, tout en limitant au maximum les perturbations pour la vie quotidienne de la population locale.

