Hanoï : exercice de simulation pour l'escorte des délégations au XIVe Congrès du Parti
La police municipale de Hanoï a organisé un exercice de répétition générale portant sur le dispositif d’escorte des délégations et l’organisation du stationnement des véhicules en prévision du XIVᵉ Congrès national du Parti.
>> XIVe Congrès du Parti : pensée stratégique et aspiration au développement
>> Conférence de presse sur les principales innovations du XIVe Congrès national du PCV au Laos
>> Le XIVe Congrès national du Parti définira l'avenir du Vietnam
>> Le Vietnam renforce la participation populaire et l'unité nationale à l'approche du XIVe Congrès du Parti
Déployées de manière synchrone et méthodique, ces mesures visent à garantir une sécurité absolue et une fluidité optimale de la circulation, tout en limitant au maximum les perturbations pour la vie quotidienne de la population locale.
|Le convoi traverse la rue Trân Duy Hung en direction du Centre national des conférences.
|Le convoi se déplace du Mausolée du Président Hô Chi Minh vers le Monument des héros et martyrs.
|Le dispositif d'accueil et d'escorte des délégations est mis en œuvre conformément au plan, garantissant une sécurité totale.
|Le convoi officiel effectue son passage sur la place Ba Dinh dans le cadre de l'exercice.
|Les forces de la police de la circulation sont déployées aux points de contrôle pour assurer la fluidité du trafic lors du passage des convois.
|Le convoi traverse le boulevard Thang Long, se dirigeant vers le Centre national des congrès.
|Le Département des véhicules et du transport du ministère de la Défense a coordonné la mobilisation de 286 cadres et chauffeurs, ainsi que de 121 véhicules de l’Armée, pour cette mission.
Texte et photos : VNA/CVN