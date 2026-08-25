Hanoï et Prague renforcent leur coopération dans la planification, l'urbanisme et l'investissement

Une délégation du Comité populaire de Hanoï, conduite par son vice-président Dô Anh Tuân, a eu une séance de travail, le 24 août, avec le maire adjoint de Prague, Petr Hlavacek, discutant des orientations pour élargir la coopération entre les deux capitales.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail, Dô Anh Tuân a présenté la situation socio-économique de Hanoï, les résultats de la coopération entre les deux capitales et entre le Vietnam et la République tchèque en général. La coopération récente s'est appuyée sur les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, des échanges populaires et de la coopération décentralisée incluant des projets de conservation du patrimoine et de gestion urbaine entre le quartier de Ba Dinh et le district de Prague 1.

Selon le responsable de Hanoï, les deux villes possèdent encore une grande marge de manœuvre pour promouvoir leur coopération économique et d’investissement. Le total des investissements tchèques à Hanoï depuis 1989, a atteint près de 23 millions de dollars, mais peu de projets de grande envergure ont été réalisés dans les secteurs où les entreprises tchèques disposent d’atouts. Dans le contexte de la mise en œuvre du Plan directeur de la capitale à long terme et de la Loi révisée sur la capitale, Hanoï souhaite renforcer les échanges d’expériences avec Prague concernant la planification, la gestion urbaine, la préservation du patrimoine, le développement des transports publics et la transformation numérique.

Hanoï a notamment proposé à Prague de partager ses expériences en matière de préservation et de réaménagement des zones patrimoniales, notamment du Vieux Quartier et des espaces autour du lac Hoàn Kiêm, ainsi que de reconversion des anciennes zones industrielles et usines après leur délocalisation hors du centre-ville en espaces culturels, créatifs ou parcs publics. Hanoï souhaite également bénéficier de l’expérience de Prague dans le développement du logement social et du logement destiné aux personnes à revenus moyens, la constitution d’un parc de logements publics, les mécanismes de financement et les partenariats public-privé.

Petr Hlavacek a indiqué que la République tchèque possède un système juridique depuis longtemps en matière de préservation du patrimoine. L'ensemble du centre historique de Prague étant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les travaux de rénovation y sont étroitement coordonnés avec cette organisation.

Pour les nouvelles constructions, la ville organise des concours d’architecture. Prague fait face à une hausse de la fréquentation touristique et met en œuvre des mesures pour s’adapter au changement climatique, notamment en développant les espaces verts et en multipliant les fontaines. De son côté, Hanoï est confrontée à des difficultés similaires en matière de préservation des monuments appartenant à des particuliers.

Outre l'urbanisme, Hanoï a proposé d’élargir sa coopération avec Prague dans les domaines des infrastructures de transport, de la ville intelligente, des sciences et technologies, de la transformation numérique, de la culture, des arts, de l’éducation, de la formation et de la protection sociale, tout en favorisant la mise en relation des entreprises.

Le même jour, la délégation de Hanoï a rencontré l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam et des représentants de l'Union des associations des Vietnamiens en République tchèque et de celle en Europe.

VNA/CVN