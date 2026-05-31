Billard carambole : le Vietnam signe une moisson prometteuse

Porté par les sacres historiques de Nguyên Duc Yên Sinh et de Pham Canh Phuc, ainsi que par les belles performances de Bao Phuong Vinh et de la jeune relève, le Vietnam a marqué les 14 es Championnats d’Asie de billard carambole 2026, tenus récemment à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : CTV/CVN

Les 14es Championnats d’Asie de billard carambole se sont achevés le 10 mai au gymnase Hô Xuân Huong, à Hô Chi Minh-Ville, après quatre journées de compétition réunissant l’élite asiatique de la discipline.

Organisé par la Fédération de billard et de snooker de la mégapole du Sud sous l’égide de la Confédération asiatique de billard carambole (ACBC), l’événement a rassemblé 80 joueurs de haut niveau venus du Vietnam, de la République de Corée et du Japon.

Un titre historique

Le moment fort de cette édition restera sans conteste la performance magistrale de Nguyên Duc Yên Sinh dans l’épreuve féminine du carambole à trois bandes. En remportant le tournoi, elle est devenue la première joueuse vietnamienne de l’histoire à décrocher un titre continental dans cette discipline.

Après un parcours solide en phase de groupes, Yên Sinh a créé la sensation en demi-finale en éliminant la tenante du titre sud-coréenne Heo Chae Won sur le score sans appel de 30-12 en seulement 22 reprises. En finale, face à une autre représentante de la République de Corée, Lee Yu Na, la Vietnamienne a conservé toute sa maîtrise pour s’imposer 30-19 en 35 reprises, confirmant ainsi l’étendue de son talent.

Yên Sinh est volontier surnommée, sur le ton de la plaisanterie, “la patronne du café”. Avant de se consacrer pleinement au billard, la jeune joueuse tenait en effet un petit stand de café ambulant dans un parc afin de financer sa passion. Lorsque cette activité a commencé à empiéter sur ses entraînements, elle a choisi de se consacrer entièrement à sa carrière sportive, malgré des conditions de vie plus modestes.

La détermination de cette joueuse née en 2004 a fini par porter ses fruits. En 2025, elle avait déjà décroché une troisième place au championnat national et remporté à deux reprises le HBSF Tour, l’une des compétitions majeures organisées par la Fédération de billard et de snooker de Hô Chi Minh-Ville.

Autre singularité de son parcours : Yên Sinh suivait auparavant des études de design graphique. À ses débuts, elle s’est essayée au billard américain avant de passer par le billard libre, puis de trouver sa véritable voie dans le carambole à trois bandes. Elle s’est formée auprès de plusieurs figures expérimentées du circuit, notamment au club du champion Trân Quyêt Chiên, où elle a perfectionné sa technique.

Aux Championnats d’Asie 2026, les couleurs vietnamiennes ont également brillé dans l’épreuve masculine de carambole à une bande grâce à la domination de Pham Canh Phuc. Le Vietnamien a remporté le titre avec autorité en écrasant le Japonais Mori Yoichirou sur le score de 100-42.

Parcours remarquables

Photo : CTV/CVN

Dans les autres catégories, les représentants vietnamiens ont également signé de solides performances, même si certains titres leur ont échappé de peu.

Bao Phuong Vinh a notamment réalisé un parcours de très haut niveau dans l’épreuve masculine de carambole à trois bandes. Dès les huitièmes de finale, il a créé l’exploit en éliminant le tenant du titre et N°1 mondial sud-coréen Cho Myung Woo.

Le Sud-Coréen avait pourtant pris les commandes de la rencontre, menant 28-11 à la pause puis 33-21 au retour à la table. Mais Bao Phuong Vinh a progressivement inversé la dynamique en revenant à 32-36 avant d’enchaîner une série décisive de 10 points dans le money time.

L’ancien champion du monde est revenu à égalité, 47-47, avant de conclure dans la foulée grâce à une reprise de trois points pour s’imposer 50-47 en 30 reprises.

En quart de finale, disputé le 8 mai à la mi-journée, Bao Phuong Vinh n’a laissé aucune chance au Sud-Coréen Son Jun Hyuk, balayé 50-16 en 19 reprises. Puis, en demi-finale, il a dominé son compatriote et aîné Trân Thanh Luc 50-40 en 28 reprises, notamment grâce à une superbe série de 15 points.

Le Vietnamien s’est toutefois incliné en finale face au Sud-Coréen Kim Haeng Jik, vainqueur 50-42. Malgré cette défaite, Bao Phuong Vinh repart avec une belle médaille d’argent et confirme une nouvelle fois son statut parmi les grandes références asiatiques du billard carambole.

Dans la catégorie U22 du carambole à trois bandes, le jeune Dinh Trong Van a lui aussi décroché l’argent après sa défaite en finale contre le Sud-Coréen Kim Do Hyun, qui a conservé son titre sur le score de 40-28.

Phuong Nga/CVN