Ligue des champions de hand : PSG, un Final Four à retrouver

Un rang à retrouver : le Paris Saint-Germain Handball aborde la campagne de Ligue des champions qui débutera mercredi 10 septembre avec l'objectif, confié à un nouvel entraîneur, de retrouver le Final Four manqué ces deux dernières années.

>> Hand/Mondial-2025 : le Danemark toujours plus haut

>> Hand : nouvelle désillusion pour Metz en Ligue des champions féminine

>> Hand : Magdebourg champion d'Europe, et d'Allemagne

Photo : AFP/VNA/CVN

Il fallait remonter à 10 ans, et le début de l'ère qatarienne, pour voir les Parisiens manquer deux fois de suite le rendez-vous du dernier carré, auquel s'est de surcroît invité Nantes au printemps dernier.

Pire, ils ont pris la porte de la C1 avant les quarts de finale pour la première fois depuis le rachat par QSI en 2012, et de façon violente, humiliés à domicile par Szeged après l'avoir emporté en Hongrie à l'aller (31-30, 25-35).

"Il est important de garder (cette élimination) en tête pour éviter de la reproduire, et la réutiliser de façon positive pour ne pas revivre ce genre de sentiment qu'on déteste", souligne l'arrière gauche Elohim Prandi.

Les lourdes défaites concédées en poule à Veszprem (41-28) ou à Lisbonne (39-28) contre le Sporting avaient annoncé le désastre à suivre, qui a confirmé l'idée d'une fin de cycle après sept saisons de l'entraîneur espagnol Raul Gonzalez.

Au Danois Stefan Madsen, finaliste de la Ligue des champions avec Aalborg en 2021 et 2024, de redresser la barre, avec un effectif qui semble un peu plus équilibré, renforcé notamment par Karl Konan, défenseur en chef de l'équipe de France, ou l'arrière droit international croate Mateo Maras.

"Je suis sûr que nous pourrons montrer que nous faisons encore partie du plus haut niveau international. Nous devrons savoir quand prendre des risques", déclare Madsen, pour qui la qualification directe en quarts de finale l'an passé s'était jouée "sur des petits détails".

Fabregas de retour au Barça

Finir à l'une des deux premières places pour s'épargner un barrage sera de nouveau l'objectif du PSG, qui court toujours après la C1.

Il aura pour principal adversaire dans la poule B le tenant du titre Magdebourg, chez il se déplace mercredi en ouverture, Szeged renforcé par le meneur de jeu suédois Jim Gottfridsson ou encore le FC Barcelone qui a fait revenir de Veszprem le capitaine des Bleus Ludovic Fabregas mais a perdu Melvyn Richardson. L'arrière gauche ou demi centre français a rejoint les Polonais de Plock, autre sérieux adversaire des Parisiens.

Troisièmes de la "poule de la mort" l'an dernier après avoir tutoyé la qualification directe, les Nantais se sentent eux "capables de faire aussi bien l'an dernier" et de retrouver Cologne, lieu du Final Four.

Mais chaque chose en son temps, selon Grégory Cojean. "On a à nouveau une phase de poule très très difficile avec un groupe très relevé, pour moi le groupe le plus difficile, donc on va déjà essayer de se qualifier" pour les barrages, prévient l'entraîneur.

Comme le PSG, le "H" croisera en poules son bourreau du printemps dernier (en demi-finales), le Berlin de Mathias Gidsel qui vient d'écarter son entraîneur (Jaron Siewert) et son directeur sportif (Stefan Kretzschmar).

Autres gros morceaux, Veszprem et sa colonie française toujours importante(Nedim Remili, Hugo Descat et désormais Yannis Lenne) malgré le départ de Fabregas, le Sporting, et Aalborg renforcé par le meneur de jeu allemand Juri Knorr.

AFP/VNA/CVN