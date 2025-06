Hand

Metz échoue encore au pied du podium européen, Györ conserve son titre

Photo : AFP/VNA/CVN

Le dernier carré de la C1 féminine ne réussit pas aux Messines qui, en quatre participations, n'ont jamais atteint la finale et ont désormais échoué à trois reprises en quatrième position (en 2019, 2024 et 2025).

Elles étaient pourtant arrivées pleines d'ambition à Budapest, invaincues toutes compétitions confondues au moment d'aborder le Final Four et désireuses d'aller chercher le plus grand trophée de leur palmarès et une première C1 féminine pour le handball français.

Mais le titre reviendra dans les mains de Györ, qui a dominé Odense (29-27) en fin d'après-midi pour conserver sa couronne et accrocher un septième sacre à son palmarès.

Les Messines repartent elles sans podium, et avec deux défaites en deux jours qui viennent ternir une fin saison longtemps impeccable avec notamment un 27e titre de championnes de France et la Coupe de France.

“On n’est pas encore au niveau, pas encore taillées pour tout ça, a admis l'entraîneur Emmanuel Mayonnade, on rate trop de choses".

Face à Esbjerg, ses joueuses n'ont pourtant pas manqué d'envie au lendemain d'une première désillusion (défaite 31-29 en prolongations) contre Odense. Mais dans une rencontre faite de hauts et de bas, elles n'ont pas réussi à concrétiser leurs bonnes séquences.

"On a n'a pas arrêté d'avoir des bonnes phases mais on n'arrive pas à capitaliser, on a des petits trous", a analysé Cléopâtre Darleux (11 arrêts, à 28%), pour qui "parfois ça joue dans la tête".

Nze Minko et Sako sacrées

Un constat partagé par sa coéquipière Léna Grandveau : "À chaque fois, on fait des erreurs qu'on ne fait jamais, on est moins lucide en attaque ou en défense et on ne sait plus quoi faire. C'est triste de finir comme ça et je ne pense pas qu'on le mérite".

La jeune internationale française de 22 ans sera de nouveau présente l'an prochain pour tenter de rallier le Final Four avec les Messines. Plusieurs départs au sein du groupe devront néanmoins être pris en compte, comme ceux de Cléopâtre Darleux et d'Allison Pineau, qui prendront leur retraite.

"je reviendrai la saison prochaine (en spectatrice), a promis Darleux en conférence de presse, pour voir Metz gagner !", a-t-elle lancé en jetant un regard à son coach. "Peut-être qu'il faudra revenir une ou deux fois. Mais un jour cela viendra".

Pour le moment, ce sont d'autres Françaises, Estelle Nze Minko et Hatadou Sako, ancienne de la maison messine, qui ont été sacrées dimanche avec Györ.

Le club hongrois a fait respecter son statut de champion d'Europe en menant de bout en bout devant Odense après un début de match canon, et tout au long duquel Nze Minko s'est encore montrée décisive (6/9).

"J'ai tout donné, je suis rincé, a rigolé la Française, c'est un week-end intense", auquel a aussi pris part sa coéquipière Sako, qui a fait le spectacle en seconde période pour remporter sa première Ligue des champions personnelle.

"C'est ce qu'on attend de moi quand j'entre sur le terrain, d'être là dans les moments importants, de ramener beaucoup d'énergie, a commenté la gardienne de 29 ans, c'est beau! je suis très fière de moi et de nous".

AFP/VNA/CVN