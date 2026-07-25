Hai Phong accélère le développement des logements locatifs pour les travailleurs

La ville de Hai Phong (Nord) a lancé la construction d’un complexe de 1.074 appartements destinés aux travailleurs et aux experts du parc industriel de Dai An. Ce projet de 1.100 milliards de dôngs s’inscrit dans la stratégie nationale visant à répondre à la forte demande de logements abordables.

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Photo : Thành Chung/CVN

Situé dans l’extension du parc industriel de Dai An, à Tu Minh, le projet est porté par la société Dai An Industrial Park Infrastructure Development Co., Ltd.. Selon son directeur adjoint, Luong Thành Phong, il couvrira près de 4,3 ha et comprendra sept immeubles de dix étages, totalisant 1.074 appartements, avec commerces et services de proximité. La mise en service est prévue par étapes jusqu’au quatrième trimestre 2027.

Le développement du logement locatif figure parmi les priorités du gouvernement à l’horizon 2030. Les localités, notamment celles du Nord comme Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh et Hung Yên, sont invitées à accélérer leurs projets. Le 22 juin, le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé aux autorités locales d'accélérer la libération des terrains et de préparer les réserves foncières nécessaires au développement de ce segment.

Hai Phong compte actuellement près de 370.000 travailleurs dans ses parcs industriels. Les besoins en logements sociaux et locatifs sont estimés à 33.000 unités pour 2026‑2030. La ville a déjà dépassé son objectif de logements sociaux pour 2021‑2025, avec 16.679 unités construites, mais ne prévoit pour l’instant que 4.256 logements locatifs, soit à peine 12% des besoins.

Dans son plan à l’horizon 2030, le Comité populaire de Hai Phong a sélectionné des investisseurs pour 27 projets de logements sociaux, représentant 37.698 appartements. Parallèlement, le gouvernement demande aux ministères et services concernés de mettre en place des politiques foncières, financières et fiscales adaptées, afin de stimuler le marché du logement locatif abordable et d’encourager l’investissement privé. Le ministère de la Construction prépare actuellement plusieurs mécanismes préférentiels pour soutenir ce type de projets.

Nouveaux projets de logements pour travailleurs à Hai Phong (Nord) :

Nguyên Tùng/CVN