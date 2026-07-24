Le Vietnam renforce les mesures de prévention face à la tempête Noul

Le Comité national de pilotage de la défense civile a publié, le 24 juillet, un document demandant aux localités concernées de prendre de manière proactive des mesures face aux vents forts en mer et à la tempête Noul à proximité de la Mer Orientale.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, la dépression tropicale située à l’est des Philippines s’est renforcée pour devenir la tempête Noul. À 13 heures le 24 juillet, le centre de la tempête se situait à environ 18,7 degrés de latitude nord et 122,6 degrés de longitude est. La tempête se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 25 km/h. Selon les prévisions, elle devrait pénétrer dans le nord-est de la partie nord de la Mer Orientale, avant de toucher la province chinoise du Guangdong, avec une faible probabilité d’affecter directement les terres vietnamiennes.

Le Comité national de pilotage de la défense civile a demandé aux provinces et villes concernées de suivre de près l’évolution de la tempête et des vents forts en mer, d’informer les capitaines et les propriétaires de navires afin qu’ils puissent prendre les mesures de prévention nécessaires, ainsi que de renforcer la surveillance des activités maritimes, en particulier des bateaux de tourisme opérant dans les baies et les zones côtières, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Les localités doivent également préparer les forces et les moyens nécessaires afin de mener les opérations de recherche et de sauvetage en cas de besoin.

Le même jour, l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a publié une dépêche urgente sur les mesures de prévention face à la tempête Noul et aux fortes pluies attendues au Nord.

L’État-major général a demandé aux organes et unités concernés de maintenir un niveau élevé de vigilance en matière de défense civile, de suivre de près l’évolution de la tempête et des fortes pluies, et de préparer les forces et les moyens nécessaires afin d’intervenir rapidement et efficacement en cas d’urgence.

VNA/CVN