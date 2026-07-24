Vinh Long

Promotion de moyens de subsistance durables pour les communautés côtières

Après trois ans d’action, le Projet de développement communautaire (PDC) de Trà Vinh dans la province de Vinh Long (Delta du Mékong) a réalisé une avancée significative, aidant les communautés côtières à améliorer leurs revenus et à s'adapter efficacement au changement climatique. Le projet a touché et mobilisé près de 1.200 participants à des activités promouvant le développement des moyens de subsistance, le renforcement des capacités et l'égalité des genres dans la région.

>> Plus de 73 milliards de dôngs pour la réduction durable de la pauvreté à Trà Vinh

>> Préserver la faune sauvage pour créer des moyens de subsistance verts au parc national de Bên En

>> Vinh Long développe la crevetticulture à haute technologie

Photo : Net/CVN

Ces informations ont été présentées lors de la cérémonie de clôture du Projet de PDC de Trà Vinh, qui s'est tenue le 17 juillet dans le quartier de Duyên Hai, organisée par l'Agence néerlandaise de développement (SNV) en collaboration avec les organismes concernés.

Financé par la Société par actions d'énergie éolienne de Tra Vinh n° 1 (TWPC), et bénéficiant d'investissements de ST International et du fonds Climate Investor One, le projet s'est déroulé d'août 2023 à juillet 2026.

Recentrage autour de trois axes principaux

Dans la continuité du programme d'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement mis en œuvre en 2022, le PDC de Trà Vinh repose sur trois piliers : la promotion d'une production durable et l'adaptation au changement climatique ; le développement de chaînes de valeur agricoles et halieutiques inclusives ; la promotion de l'égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes.

Grâce à des formations, des transferts de technologies, des modèles de démonstration, le développement de coopératives, la mise en relation avec les marchés et un soutien à l'accès aux ressources, le projet contribue à jeter les bases permettant aux communautés de poursuivre le développement de leurs moyens de subsistance après la fin du projet.

En trois ans de mise en œuvre, le projet de développement communautaire de Trà Vinh a touché et mobilisé près de 1.200 participants à des activités de développement des moyens de subsistance, de renforcement des capacités et de promotion de l'égalité des sexes dans la région.

Dans le domaine de l'amélioration des capacités de production, 555 ménages agricoles ont participé à des formations, des voyages d'étude et des activités de transfert de technologies, dont 46% de femmes. Ces activités ont permis aux populations d'accéder à des processus de production durables, à des techniques agricoles et à des pratiques aquacoles adaptées au changement climatique.

Afin de renforcer les liens de production, le projet a coordonné la création et le fonctionnement de sept coopératives regroupant plus de 200 membres, dont 28% de femmes. Ces coopératives servent de plateformes d'échange et de partage d'expériences, facilitant l'accès aux marchés et constituant des liens essentiels avec les entreprises d'achat et de transformation. Elles créent ainsi des chaînes de valeur pour la production d’arachides et de produits de la mer, bénéficiant aux agriculteurs et aux autres acteurs de la filière.

Grâce aux modèles de subsistance soutenus par le projet, notamment l'élevage extensif amélioré de crevettes, l'élevage extensif de crevettes et l'élevage de crevettes sous mangrove, les ménages participants ont constaté une augmentation moyenne de leurs profits de 8,3 à 20,7 millions de dôngs/ha par an. Concernant les producteurs d'arachides, de nombreux ménages ont enregistré une hausse moyenne de leurs profits jusqu’à 10,3 millions de dôngs/ha.

De plus, le projet a accompagné 30 ménages dans leur transition vers un modèle d'élevage intégré multi-espèces (crevettes tigrées, crabes et poissons) de crevettes géantes d'eau douce, générant un profit moyen de 112 millions de dôngs/ hectare et par an.

L'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes ont été intégrées tout au long de la mise en œuvre du projet. Au moins 723 personnes ont participé à des activités de sensibilisation à l'égalité des sexes et à l'autonomisation économique des femmes. Parallèlement, le projet a collaboré avec l'Union des femmes aux niveaux communaux et de quartier pour créer un Fonds de développement économique des femmes, soutenant ainsi 70 femmes dans l'expansion de leur production, le développement de leurs moyens de subsistance et l'augmentation des revenus familiaux.

Photo : Net/CVN

Ces résultats démontrent que le projet a non seulement contribué à l'augmentation des revenus et à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais a également jeté les bases de la pérennité des coopératives, renforçant les liens commerciaux et assurant un développement durable après la fin du projet.

Dans la commune de Ngũ Lạc de la province de Vĩnh Long, le projet accompagne les agriculteurs dans l'adoption de nouvelles variétés, de nouvelles techniques de culture et de mécanisation, ainsi que dans leur mise en relation avec les entreprises, contribuant ainsi à l'augmentation de la productivité et à l'élargissement des marchés.

"Je suis membre de la coopérative depuis trois ans. Grâce aux formations et à l'accompagnement technique, je sais mieux fertiliser, utiliser le fumier de vache et entretenir les plants d'arachide. Cette année, j'ai récolté près de deux tonnes, un rendement supérieur aux années précédentes, et ma vie est bien meilleure. Je suis très reconnaissante envers la coopérative et le projet qui nous permettent d'acquérir de nouvelles connaissances et une expérience précieuse", témoigne Thach Thi Rêch, membre de la coopérative agricole d'arachides Doàn Kêt, située dans le hameau de Soc Ot, commune de Ngu Lac.

Dans le secteur de l'aquaculture, le projet encourage des modèles d'élevage de crevettes adaptés aux conditions locales, renforce le partage des technologies et favorise les liens entre les membres de la coopérative.

Selon Huynh Van Be, président de la coopérative d'élevage de crevettes d'eau douce de Me Lang, au cours des trois dernières années "le projet a apporté de nombreux avantages concrets à la coopérative d'élevage de crevettes d'eau douce du hameau de Me Lang. Les éleveurs bénéficient régulièrement de formations et de transferts de technologie, et acquièrent chaque année une expérience accrue dans le processus d'élevage. Face au changement climatique, le modèle d'élevage de crevettes d'eau douce a permis d'obtenir une bonne productivité, permettant à chaque membre de réaliser un bénéfice annuel de plusieurs dizaines à plus de cent millions de dôngs. Une fois le projet terminé, nous continuerons à maintenir et à développer la coopérative, dans le but de créer une société coopérative génératrice d'emplois et de revenus plus stables pour la population. Notre coopérative espère également continuer à bénéficier du soutien des autorités locales dans cette démarche".

Renforcement et encouragement de la participation des femmes

Par le biais d'activités de communication, de formations à l'égalité des sexes et du Fonds de développement économique et de renforcement du leadership des femmes, le projet contribue à élargir les opportunités économiques offertes aux femmes et à encourager leur participation aux décisions familiales et de production.

Pendant plus de trois ans, le projet de développement communautaire de Trà Vinh a collaboré étroitement avec l'Union des femmes du quartier de Truong Long Hoa afin de soutenir le développement économique et le renforcement des capacités des femmes grâce à des formations sur l'égalité des sexes et les moyens de subsistance. Le fonds de roulement du projet a également contribué à la création de deux coopératives à Côn Tàu et Côn Trung, spécialisées dans l'agriculture et l'aquaculture. D'après des évaluations concrètes, ces modèles se sont avérés efficaces et ont été très appréciés des femmes participantes.

Photo : Net/CVN

"Nous espérons que de telles initiatives continueront d'être reproduites afin de soutenir les femmes locales dans le développement économique, la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique", a déclaré Phan Thi Thao Ly, vice-présidente du Comité du Front de la Patrie du quartier de Truong Long Hoa et présidente de l'Union des femmes du quartier de Truong Long Hoa.

En tant qu'entreprise locale, TWPC investit non seulement dans le développement des énergies renouvelables, mais accompagne également la communauté à travers des initiatives de développement durable. La coordination entre TWPC, SNV, les autorités locales, les organisations de la société civile et la population a permis de créer un modèle de coopération multipartite, visant des impacts à long terme.

Pham Xuan Tuân, responsable de la sécurité de l’environnement et de la société chez TWPC, a déclaré que la mission principale de TWPC est non seulement de fournir une énergie éolienne propre, mais aussi de créer de la valeur durable pour la communauté locale. Le projet de centrale climatique de Trà Vinh témoigne clairement de la vision de l'organisation, qui consiste à bâtir des modèles de subsistance résilients face au changement climatique et à promouvoir l'égalité des genres.

Selon Roxanne Abdulali, une responsable du programme de l’agriculture et de l’alimentation chez SNV Vietnam, le projet de centrale climatique de Trà Vinh a démontré le rôle crucial du secteur privé dans le développement communautaire lorsque les ressources d'investissement sont combinées à une expertise technique, une étroite collaboration avec les autorités locales et la participation active de la population. Elle espère que davantage d'entreprises comprendront l'importance d'investir dans des moyens de subsistance durables, non seulement pour contribuer au développement local, mais aussi pour renforcer la résilience et favoriser le développement à long terme des communautés où elles opèrent.

À l'issue du projet, les coopératives, les réseaux de mise en relation avec les marchés, les connaissances techniques et les capacités communautaires développés au cours des trois dernières années continueront d'être mis à profit. Ces plateformes aideront les populations à mieux s'adapter aux changements climatiques, à développer des moyens de subsistance durables et à créer davantage de perspectives pour les femmes et les jeunes générations.

Tân Dat/CVN