Hanoï accélère le développement du logement locatif

La capitale prévoit d’investir plus de 3.500 milliards de dôngs pour construire 1.166 logements locatifs dans le quartier de Viêt Hung, une initiative qui s’inscrit dans la stratégie visant à élargir l’offre de logements abordables pour les habitants.

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Photo : LD/CVN

Le Comité populaire vient de soumettre au Conseil populaire municipal, pour examen et approbation, le plan d’investissement d’un projet de logements locatifs dans le quartier de Viêt Hung.

Selon la proposition, le projet prévoit la construction de sept nouveaux immeubles, chacun comptant de 12 à 13 étages et deux niveaux de sous-sol, sur une superficie d’environ 2,5 hectares.

Renforcer l’offre de logements abordables

Une fois achevé, le projet offrira 1.166 logements locatifs ainsi qu’un système d’infrastructures techniques complet. Les immeubles seront équipés de dispositifs de sécurité incendie, de systèmes de gestion technique du bâtiment, de climatisation, de ventilation et d’autres équipements nécessaires.

Le Comité populaire municipal a indiqué que ce projet visait à réorienter progressivement le développement du logement dans la capitale, en passant d’un modèle dominé par le logement commercial à un développement équilibré entre logement commercial et logement locatif.

Selon la ville, le logement locatif constituera un secteur prioritaire de développement à long terme afin de répondre aux besoins en habitation de nombreux groupes, notamment les ouvriers, travailleurs, étudiants, cadres, fonctionnaires et membres des forces armées.

L’augmentation de l’offre locative devrait permettre à un plus grand nombre d’habitants d’accéder à un logement à un prix abordable, dans un contexte de hausse continue des prix immobiliers ces dernières années.

Photo : VNA/CVN

L’investissement total du projet est estimé à environ 3.562 milliards de dôngs. Il sera financé par le budget municipal, notamment par les contributions des promoteurs immobiliers commerciaux destinées au développement du logement social, conformément à la réglementation.

Travaux sur la période de 2026-2028

La politique de développement du logement locatif a été accélérée après que le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé de donner la priorité à la construction de logements locatifs dans les grandes agglomérations, les zones industrielles et les zones économiques. Il a également souligné que le logement devait répondre à un besoin réel d’habitation plutôt que devenir un outil de spéculation.

Lors d’une réunion avec Hanoï le 25 mai, le Premier ministre Lê Minh Hưng a demandé à la ville d’accélérer la mise en œuvre de plusieurs projets de logements locatifs dès le mois de juin afin de mieux répondre aux besoins réels des habitants. À la suite de cette orientation, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a chargé les services compétents de lancer en urgence plusieurs projets prioritaires avant le 15 juin.

Selon le Service municipal de la construction, Hanoï prévoit de lancer en juin la construction d’environ 6.000 à 7.000 logements locatifs à travers deux ou trois projets spécialisés et sept projets de logements sociaux, avec une part de logements destinés à la location comprise entre 5% et 20%.

À ce jour, la ville dispose d’environ 14.351 chambres et logements locatifs, incluant notamment des logements de fonction, des logements sociaux en location, des résidences pour travailleurs et étudiants, ainsi que des logements relevant du domaine public.

À l’avenir, les nouveaux projets de logements sociaux et les zones urbaines à usage mixte devront réserver au moins 10% de leurs logements à la location ou à l’accession à la propriété, conformément au Programme de développement du logement pour la période 2021-2030. Selon le Comité populaire de Hanoï, cette politique permettra d’accroître l’offre de logements locatifs et de faciliter l’accès au logement pour la population.

Quê Anh/CVN