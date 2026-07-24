Rendre hommage par des actions concrètes

La tradition vietnamienne de "Boire l’eau en se souvenant de sa source" continue d’être perpétuée à travers de nombreuses initiatives concrètes en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie et des familles bénéficiaires des politiques sociales. Qu’il s’agisse d’améliorer les conditions de vie, de soutenir les moyens de subsistance ou de rechercher, rapatrier et identifier les dépouilles des martyrs, chaque action contribue non seulement à diffuser l’esprit de reconnaissance, mais aussi à renforcer la tradition de gratitude et la grande unité nationale.

>> Ramener les martyrs à la Patrie : une mission dictée par le cœur

>> Campagne des "500 jours et nuits" : un appel venu du cœur

Hô Chi Minh-Ville : un soutien concret et durable aux personnes méritantes et aux familles bénéficiaires des politiques sociales

Dans une démarche visant à assurer un accompagnement durable des personnes ayant rendu des services à la Patrie et des familles bénéficiaires des politiques sociales, Hô Chi Minh-Ville ne se limite pas aux visites de courtoisie ou à la remise de cadeaux aux familles de blessés de guerre et de martyrs. La ville concentre également ses efforts sur le soutien aux moyens de subsistance, au logement, aux soins de santé et à l’éducation, tout en mobilisant plusieurs dizaines de milliards de dôngs issus de ressources sociales afin de faire vivre la tradition de "Boire l’eau en se souvenant de sa source" à travers des actions concrètes et pérennes.

Cette année, le programme de reconnaissance et de gratitude de la ville met l’accent sur des solutions pratiques et durables en faveur des bénéficiaires.

À l’issue d’un premier recensement, Pham Minh Tuân, vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que les antennes du Front dans les 168 communes, quartiers et zones administratives spéciales ont recensé, en coordination avec les autorités locales, 829 personnes nécessitant une assistance. Les actions prévues comprennent la remise de livrets d’épargne, de moyens de subsistance, de bourses d’études, de cartes d’assurance maladie, la construction et la rénovation de maisons de reconnaissance, la restauration de portraits de martyrs, la fourniture de fauteuils roulants et d’appareils auditifs, ainsi que des consultations médicales, la distribution de médicaments et une aide aux frais de traitement.

Selon M. Tuân, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif de mobiliser plus de 30 milliards de dôngs afin de financer les activités de reconnaissance organisées à l’occasion du 79ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet 1947 – 27 juillet 2026). L’objectif est également de garantir que 100% des Mères héroïques vietnamiennes encore en vie bénéficient d’un accompagnement et que 100 % des communes, quartiers et zones administratives spéciales organisent au moins une activité de soutien ou d’hommage aux personnes ayant rendu des services méritoires.

En lançant cette campagne de reconnaissance, Nguyen Phuoc Lôc, président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que prendre soin des familles bénéficiaires des politiques sociales ne relevait pas seulement d’une responsabilité, mais constituait aussi un impératif dicté par le cœur, incarnant la tradition vietnamienne de gratitude envers les générations précédentes. Il a demandé aux différentes unités d’élaborer des plans d’action précis, définissant clairement les bénéficiaires, les lieux, les calendriers et les ressources mobilisées, tout en veillant à la mise en œuvre complète et ponctuelle des politiques, sans aucune erreur.

Par ailleurs, Pham Minh Tuân a précisé que les activités de reconnaissance de la ville s’inscrivent dans le cadre de la campagne "500 jours et nuits", destinée à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des dépouilles des martyrs. L’action la plus emblématique est actuellement l’extension des opérations de fouilles au parc Lê Thi Riêng (quartier de Hòa Hung, Hô Chi Minh-Ville). L’objectif ultime est de retrouver au plus vite les dépouilles des héros tombés pour la Patrie, de les identifier et de permettre leur retour dans leur terre natale pour y être inhumés dignement.

À ce jour, l’équipe chargée du rapatriement des dépouilles des martyrs relevant du Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville a retrouvé 100 dépouilles individuelles de martyrs ainsi que deux fosses communes contenant les restes de martyrs au parc Lê Thị Riêng, grâce à des opérations menées sans interruption et avec une détermination sans faille. Après leur exhumation, les dépouilles sont transférées vers un centre spécialisé de conservation. Les autorités compétentes procèdent ensuite au prélèvement d’échantillons, à la numérisation des objets personnels retrouvés et aux expertises nécessaires avant leur transfert vers les mémoriaux ou les cimetières des martyrs.

Toujours dans le cadre de la campagne "500 jours et nuits", la ville organisera simultanément des cérémonies d’allumage de bougies du souvenir sur 20 sites, dont 19 cimetières de martyrs, le parc Lê Thị Riêng ainsi que le cimetière de Hang Duong sur l’île de Côn Dao. Plus de 30.000 tombes de martyrs seront illuminées. Le parc Lê Thị Riêng accueillera cette cérémonie pour la première fois, avec la participation prévue d’environ 500 jeunes volontaires, qui allumeront 4.000 bougies en hommage aux héros tombés pour la Patrie.

Cân Tho : un long chemin de gratitude envers ceux qui sont tombés pour la Patrie

Ces derniers jours, à Cân Tho, une mission discrète mais profondément solennelle se poursuit au cimetière des martyrs d'Ô Môn (quartier d'Ô Môn, ville de Cân Tho). Dans le cadre de la campagne "500 jours et nuits" visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l'identification des dépouilles des martyrs non encore identifiés, les opérations se déroulent avec une détermination sans faille. Malgré une chaleur accablante, près d'une centaine d'officiers et de soldats poursuivent sans relâche les travaux d'exhumation et de prélèvement d'échantillons sur les dépouilles des combattants tombés lors des guerres de défense de la Patrie.

Photo: CTV/CVN

Le sous-lieutenant Ngô Thanh Long, officier chargé des politiques sociales au sein du Département politique du Commandement militaire de la ville de Cân Tho, explique que les conditions météorologiques instables compliquent considérablement les opérations. Toutefois, l'esprit de solidarité et la détermination de toute l'équipe demeurent inébranlables.

Chaque emplacement de sépulture est localisé avec la plus grande minutie. La terre est retirée progressivement jusqu'à l'apparition des traces du cercueil funéraire. Chaque geste exige une précision presque absolue, car la moindre erreur pourrait compromettre le prélèvement des échantillons biologiques destinés aux analyses ADN, souligne-t-il.

Le Dr Hô Thanh Vu, directeur adjoint du Centre médico-légal de Cân Tho, indique que les prélèvements sont particulièrement difficiles en raison de la présence de nombreuses impuretés et du très mauvais état de conservation des ossements, ce qui réduit fortement les chances d'obtenir des échantillons conformes aux normes scientifiques.

M. Thanh Vu confie : "Le prélèvement des échantillons est particulièrement difficile, car ceux-ci sont souvent contaminés par de nombreuses impuretés et les ossements, fortement dégradés par le temps, ne répondent plus toujours aux critères scientifiques requis. Nous sommes profondément conscients du caractère sacré de cette mission. Toute l'équipe est déterminée à recueillir tout ce qui peut encore être prélevé, même s'il ne reste qu'un seul pour cent de chance de rendre leur identité aux personnes tombées pour la Patrie".

Parallèlement aux expertises génétiques, les opérations de recherche et de rapatriement des dépouilles se poursuivent à un rythme soutenu. Après trois jours de fouilles menées sur plusieurs sites signalés par des témoins, les équipes ont retrouvé, le 21 juillet, les restes de la martyre Nguyên Thi Ut (née en 1950, connue sous le surnom d'Ut Mom) dans le hameau de Truong Tho, commune de Truong Long Tây.

Le commandant Nguyên Hai Dang, officier chargé des politiques sociales au Département politique du Commandement militaire de Cân Tho et directement engagé dans les opérations de recherche, souligne que chaque excavation est menée avec le plus haut sens des responsabilités.

Nous ne négligeons aucun indice, aussi infime soit-il. Chaque opération est conduite avec le plus grand soin afin d'offrir aux martyrs la possibilité de retrouver leur identité et de revenir auprès de leurs familles.

Pour mener à bien cette mission, la ville a constitué deux équipes spécialisées dans le prélèvement d'échantillons, plusieurs groupes techniques ainsi qu'une équipe provisoire de recherche et de rapatriement des dépouilles des martyrs, composée de 38 officiers et soldats, travaillant en étroite coordination avec les communes, les quartiers et l'équipe K90.

Selon le Commandement militaire de la ville de Cân Tho, depuis le lancement de la campagne, les deux équipes ont procédé à l'exhumation de 1365 tombes de martyrs. Parmi celles-ci, 1002 échantillons biologiques ont pu être prélevés, tandis que 363 tombes n'ont pas permis de recueillir des échantillons exploitables.

Au seul cimetière des martyrs d'Ô Môn, 1324 tombes sont concernées par cette campagne de recherche, de rapatriement et d'identification des martyrs. Au 21 juillet, les équipes spécialisées avaient déjà exhumé 558 sépultures. Parmi elles, 332 répondaient aux conditions nécessaires pour effectuer des prélèvements biologiques. Les 226 tombes restantes, en revanche, ont été fortement dégradées par le passage du temps et les conditions particulièrement difficiles du sol, rendant les prélèvements beaucoup plus complexes.

Minh Thu - Manh Linh/CVN