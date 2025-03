Golf

Tiger Woods opéré d'une rupture d'un tendon d'Achille, la suite en question

Reverra-t-on Tiger Woods sur un parcours de golf, concourir parmi les meilleurs ? La question, qui revient par vagues depuis des années, a pris encore de l'épaisseur avec l'annonce mardi 11 mars d'une rupture d'un tendon d'Achille et d'une opération pour la légende aux 15 titres majeurs.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

À un mois du Masters d'Augusta, le tournoi le plus prestigieux de la saison remporté à cinq reprises par "le tigre" (1997, 2001, 2002, 2005 et 2019), l'Américain âgé de 49 ans a annoncé dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux avoir été opéré mardi 11 mars pour réparer son tendon d'Achille gauche "rompu", sans préciser de calendrier pour un éventuel retour.

"Alors que j'avais commencé à intensifier mon entraînement à la maison, j'ai ressenti une douleur aiguë au niveau de mon tendon d'Achille gauche, qui s'est avéré être rompu", écrit Woods.

"Ce matin (mardi 11 mars), le Dr Charlton Stucken de l'Hôpital des opérations spéciales à West Palm beach en Floride a pratiqué une réparation peu invasive du tendon rompu. +L'opération s'est bien passée, on peut espérer une guérison complète+, a ajouté le Dr Stucken", dit encore le communiqué.

"Je suis de retour chez moi désormais et je compte me consacrer à ma guérison et ma rééducation, merci pour le soutien." Durablement marqué par un accident de voiture en février 2021, Tiger Woods avait subi une opération à la cheville droite en avril 2023. Il était revenu en février 2024 à la compétition, participant presque exclusivement aux tournois majeurs.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il avait franchi le cut du Masters l'an passé, finissant 60e, avant d'échouer à atteindre la deuxième partie du PGA Championship, de l'US Open puis du British Open. Il n'a pas joué sur le circuit officiel depuis, victime de différents problèmes physiques (dos, jambes).

Plusieurs problèmes aux tendons d'Achille

Apparaissant ralenti, parfois en peine pour marcher sur les parcours, Woods n'a pas paru en pleine possession de ses moyens physiques depuis des années.

Woods, dont la brillante carrière a été émaillée de blessures, avait déjà été victime d'une rupture d'un tendon d'Achille, côté droit, en décembre 2008, lors d'un footing. Il avait aussi été victime de problèmes au tendon d'Achille gauche en 2011 et 2012.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un temps prévu en février au Genesis Invitational, tournoi PGA qu'il organise, Woods avait finalement renoncé, ne se disant “pas prêt". Il avait participé en décembre avec son fils au PNC Championship, un tournoi secondaire réunissant 20 duos constitués d'un vainqueur de tournoi majeur accompagné d'un membre de sa famille.

"Je sens que je me renforce, que je deviens plus souple, mais je suis encore loin de pouvoir concourir" contre les meilleurs, déclarait-il alors. Hors des greens, cette légende du sport est impliquée dans les interminables négociations entre l'historique circuit nord-américain PGA et son concurrent financé par l'Arabie Saoudite LIV.

Woods a été reçu en février avec les différentes parties par le président américain Donald Trump, grand amateur de golf, afin de faire avancer ce dossier qui empoisonne le golf depuis plusieurs mois.

"Je pense que les choses vont s'arranger rapidement", avait dit Woods. "Nous allons faire en sorte que ce jeu prenne la bonne direction". "Les fans veulent que tous les meilleurs joueurs jouent ensemble et nous allons faire en sorte que cela se produise".

AFP/VNA/CVN