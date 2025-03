Golf : Rory McIlroy remporte son 2e Players Championship

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est la troisième fois que je gagne un tournoi le jour de la Saint-Patrick, ça doit être un jour porte-bonheur", a souligné le Nord-irlandais.

"Je suis rentré à la maison la nuit dernière en me disant +j'aurais dû terminer+. Mais à la maison, j'ai réussi à faire le vide. Je n'ai pas passé une bonne nuit mais j'ai eu suffisamment de chance pour l'emporter", a raconté McIlroy.

La météo avait empêché les deux joueurs de se départager dimanche soir à l'issue du quatrième tour.

Lundi 17 mars, McIlroy s'est montré solide sur les trois trous de play-offs quand son adversaire a perdu pied, notamment sur le par 3 du 17, le deuxième trou de play-offs, où il a concédé un triple bogey.

Ce succès, son 28e sur le circuit PGA, est le deuxième de la saison pour McIlroy après Pebble Beach début février. Et le joueur estime que ce début de saison est le résultat de son gros travail au cours des années.

"J'ai travaillé très dur et je pense être un joueur bien plus complet que je l'étais il y a quelques années, a analysé McIlroy sur NBC. Je pense pouvoir jouer dans toutes les conditions et affronter toutes les situations qui se présenteront", a affirmé le N°2 mondial.

Le golfeur de 35 ans se prépare désormais pour le Masters d’Augusta le mois prochain, le seul tournoi majeur manquant à son palmarès.

McIlroy, qui ne s'est plus imposé en Grand Chelem depuis 2014, en a décroché quatre dans sa carrière : l'US Open (2011), le British Open (2014) et le Championnat PGA (2012, 2014).

AFP/VNA/CVN