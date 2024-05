Gaza : 28 morts dans les raids israéliens dans le camp de Jabalia

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'hôpital Kamal Odwan, le seul hôpital opérationnel dans le nord de la bande de Gaza, a publié un communiqué dans lequel il a affirmé avoir reçu au moins 28 corps depuis samedi matin, dont la plupart étaient des enfants et des femmes.

Des sources de sécurité palestiniennes ont confié à Xinhua que des avions de guerre israéliens avaient tiré des missiles sur des maisons résidentielles et un centre d'hébergement pour personnes déplacées dans le camp de Jabalia pour les réfugiés palestiniens à Gaza.

Ces développements surviennent alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations dans le camp depuis sept jours consécutifs, en procédant à des bombardements aériens et d'artillerie, selon des sources locales et des témoins oculaires.

Le directeur de l'hôpital Kamal Odwan, Hossam Abu Safiya, a mis en garde contre le manque de fournitures médicales dans son hôpital, appelant la communauté internationale à fournir du carburant et des produits de santé.

Les factions palestiniennes armées à Gaza ont annoncé dans des communiqués distincts que leurs membres menaient des "batailles féroces" avec les forces de l'armée israélienne pénétrant dans le camp de Jabalia.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont écrit samedi dans un communiqué que leurs troupes avaient engagé et éliminé des "terroristes" dans un certain nombre de batailles à Jabalia, après avoir démantelé un lance-roquettes chargé, localisé plusieurs puits de tunnels terroristes, et localisé des armes et des engins explosifs dans la zone.

Xinhua/VNA/CVN