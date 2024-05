Le nouveau Premier ministre singapourien Lawrence Wong a prêté serment

Photo: AFP/VNA/CVN

Lawrence Wong occupe toujours le poste de ministre des Finances pour assurer la continuité et la stabilité du pays.

Concernant la politique, Lawrence Wong a clairement souligné deux rôles du nouveau gouvernement. Premièrement, le gouvernement décidera et mettra en œuvre les politiques nécessaires et importantes après avoir mené des sondages auprès de différents groupes de la société. La deuxième consiste à élargir les interactions avec le public, ce qui signifie trouver des moyens d'impliquer différents groupes, d'écouter les points de vue de chacun et de faire des compromis pour que Singapour puisse aller de l'avant.

Sur le plan économique, Singapour se situe à un niveau élevé de développement dans des domaines tels que le logement, les soins de santé, l'éducation et les transports. Lawrence Wong souhaite que Singapour devienne un lieu offrant de nombreuses voies différentes vers le succès, dans lequel les besoins fondamentaux des personnes de tous horizons sont satisfaits. Lorsqu’il réfléchit à la meilleure façon de faire avancer Singapour, le nouveau gouvernement est prêt à reconsidérer les hypothèses de base pour tenir compte des circonstances, des besoins et des attentes de la société, de la région et du monde.

Concernant les affaires étrangères, Lawrence Wong a noté que la transition du pouvoir intervient au milieu de changements majeurs dans le monde. L'approche de Singapour consiste à s'en tenir aux intérêts nationaux et à agir de manière cohérente et fondée sur des principes. Singapour jouit actuellement d'une grande réputation internationale au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la promotion des relations avec l'ASEAN est l'un des principaux objectifs de Singapour.

Avant la cérémonie d'investiture, les partis d'opposition ont félicité Lawrence Wong et remercié le Premier ministre sortant Lee Hsien Loong pour avoir servi le public et dirigé le pays pendant des décennies.

VNA/CVN