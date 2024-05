Le Parlement croate approuve le nouveau gouvernement dirigé par le PM sortant

>> La Croatie et Modric privent le Maroc du podium

>> La Croatie s'apprête à intégrer l'euro et l'espace Schengen

>> La Croatie face à la prolifération des moustiques tigres

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les plans proposés par M. Plenkovic, le nouveau gouvernement sera composé au total de 18 ministères, et la plupart des ministres du gouvernement précédent resteront en place. Après l'approbation du Parlement croate, le chef du gouvernement et les ministres ont prêté serment et ont pris leurs fonctions.

Lors des élections législatives du 17 avril, l'Union démocratique croate (HDZ), une formation de centre-droit dirigée par M. Plenkovic, a remporté 61 des 151 sièges du parlement. Le HDZ a formé un nouveau gouvernement de coalition avec le parti de droite Mouvement pour la Patrie et les représentants des minorités nationales après une série de négociations.

Le 10 mai, le président croate Zoran Milanovic a approuvé le mandat donné à M. Plenkovic pour former le nouveau gouvernement, après que celui-ci a présenté au chef de l'État les signatures de 78 parlementaires nouvellement élus qui le soutenaient.

Xinhua/VNA/CVN