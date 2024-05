Xi Jinping s'entretient avec Vladimir Poutine

Photo: AFP/VNA/CVN

M. Xi a de nouveau exprimé une chaleureuse bienvenue à M. Poutine pour sa visite d'État en Chine. Selon M. Xi, il s'agit de la première visite à l'étranger du président Poutine depuis le début de son nouveau mandat présidentiel. Cela démontre pleinement la grande importance que le président Poutine lui-même et le gouvernement russe attachent au développement des relations entre la Chine et la Russie. La Chine l'apprécie grandement.

M. Xi a déclaré que cette année marquait le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. Il s'agit d'un jalon important dans l'histoire des relations Chine - Russie. Au cours des 75 dernières années, la Chine et la Russie ont trouvé ensemble une nouvelle voie permettant à de grands pays et à des pays voisins de se traiter avec respect et de poursuivre l'amitié et une coopération mutuellement bénéfique.

Grâce aux efforts concertés des deux parties, les relations Chine - Russie ont progressé régulièrement, avec une coordination stratégique globale renforcée et une coopération accrue dans l'économie et le commerce, l'investissement, l'énergie et les échanges entre les peuples, ainsi qu'au niveau international et dans d'autres domaines. Cela a contribué de manière positive au maintien de la stabilité stratégique mondiale et à la promotion d'une plus grande démocratie dans les relations internationales, a ajouté M. Xi.

Choix stratégique commun

Notant que cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, M. Xi a indiqué que la Chine faisait progresser la modernisation chinoise sur tous les fronts et qu'elle avançait plus rapidement pour former des forces productives de qualité nouvelle par un développement de haute qualité, ce qui ajoutera de nouveaux moteurs à la croissance économique mondiale. La Chine et la Russie sont toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et de grands marchés émergents. Les deux pays ont fait le choix stratégique commun d'approfondir la coordination stratégique, d'étendre la coopération mutuellement bénéfique et de suivre la tendance historique générale d'un monde multipolaire et de la mondialisation économique.

D'après M. Xi, les deux parties doivent saisir l'occasion du 75e anniversaire des liens diplomatiques comme un nouveau point de départ, renforcer la synergie des stratégies de développement et continuer à enrichir la coopération bilatérale, afin d'apporter de plus grands bénéfices aux deux pays et aux deux peuples. M. Xi s'est dit prêt à travailler avec M. Poutine pour orienter conjointement l'avenir des relations bilatérales et élaborer de nouveaux plans de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Xinhua/VNA/CVN