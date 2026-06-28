Le gazole et le SP95-E10 à moins de 1,90 euro le litre en France

Le gazole et le SP95-E10 se vendaient samedi 27 juin à moins de 1,90 euro le litre en France et le SP98 à moins de 2,00 euros le litre, niveaux plus vus depuis les premières semaines du conflit au Moyen-Orient, selon un calcul AFP à partir des données gouvernementales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À 11h00, le SP95-E10, l'essence la plus achetée, se vendait au prix de 1,894 euro le litre (moyenne sur 7.606 stations-service), contre 1,900 euro le litre en moyenne vendredi à la même heure.

Le gazole, dont les prix s'étaient envolés pendant plusieurs mois bien au-dessus de l'essence, s'achetait 1,895 euro le litre (contre 1,904 euro le litre).

Le SP98 se vendait lui 1,998 euro le litre, contre 2,003 vendredi 26 juin. Cette essence, davantage utilisée dans les voitures plus anciennes ou de collection, s'était systématiquement vendue à plus de 2,00 euros le litre depuis la mi-mars.

Ces chiffres excluent la Corse ainsi que les départements et territoires d'outre-mer.

Ils sont en baisse quasi continue depuis les déclarations à la mi-juin de Donald Trump sur un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit lancé par les États-Unis et Israël le 28 février.

Mais ils représentent toujours une augmentation de quelque 10% par rapport aux prix pratiqués le 27 février en France, veille des premières frappes israélo-américaines.

Le prix du baril de pétrole, qui a beaucoup diminué depuis l'annonce de cet accord, continue par ailleurs de fortement fluctuer au gré de l'évolution du conflit.

Vendredi, le prix du baril de Brent, pour livraison en août, a perdu 4,33% à 71,99 dollars, retrouvant des prix comparables à ceux d'avant le conflit et le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, a reculé de 3,74% à 69,23 dollars.

Depuis 2006, les stations-service ont l'obligation de communiquer leurs prix au site gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Ces données sont ensuite publiées en libre accès et analysées par l'AFP.

AFP/VNA/CVN