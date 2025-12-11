Les épidémies de grippe et bronchiolite ont gagné

France

Les épidémies saisonnières de grippe et de bronchiolite ont gagné presque toute la métropole française depuis le début du mois de décembre et la dernière région épargnée, la Corse, devrait bientôt suivre, selon un bilan publié mercredi 10 décembre par l'agence de santé publique.

La semaine dernière, achevée le 7 décembre, a vu la "poursuite de l'augmentation des indicateurs grippe dans toutes les classes d'âge", résume Santé publique France (SpF) dans un point hebdomadaire, constatant que l'"ensemble des régions hexagonales (est) en épidémie excepté la Corse, passée en pré-épidémie".

Outre-mer, Mayotte reste frappée par l'épidémie et la Guyane passe en stade pré-épidémique.

La dynamique de l'épidémie est pour l'heure "comparable" à celle de l'an dernier à la même période, constate l'agence, alors que la saison 2024/2025 avait été marquée par une flambée particulièrement sévère de grippe, causant plus de 17.000 décès.

Cette année, la campagne de vaccination semble mieux fonctionner qu'un an plus tôt. Le ministère de la Santé a annoncé fin novembre qu'il allait débloquer des stocks de sécurité, certains pharmaciens affirmant être déjà à court de doses.

Parallèlement à la grippe, l'épidémie de bronchiolite, qui frappe principalement les bébés, s'étend à presque tout l'Hexagone. Encore épargnée la semaine précédente, la Corse passe, comme pour la grippe, en pré-épidémie. Outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique sont également gagnées.

SpF évoque cependant une stabilisation des indicateurs de la bronchiolite en ville comme à l'hôpital, où l'épidémie se manifeste à un degré légèrement inférieur à la même époque de l'an dernier.

Pour autant, en Île-de-France, la première touchée en France, une quinzaine de bébés ont dû être transférés vers des hôpitaux de régions limitrophes depuis mi-octobre. Les autorités sanitaires ont relativisé lundi 8 décembre ces mesures, expliquant qu'il s'agissait parfois de pallier un manque de lits mais, dans d'autre cas, d'hospitaliser les enfants au plus près du domicile des parents.

Plusieurs traitements sont désormais disponibles pour immuniser les tout petits contre le virus respiratoire syncytial (VRS) à l'origine de la majorité des bronchiolites: le Beyfortus, donné directement aux bébés, et l'Abrysvo, administré en fin de grossesse pour protéger le nouveau-né.

Quant au COVID, également surveillé, ses indicateurs restent "stables à des niveaux faibles" même si le taux de détection du virus dans les eaux usées a augmenté pour la deuxième semaine d'affilée.

