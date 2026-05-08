Forum mondial du patrimoine du café 2026 : le Vietnam affirme son identité caféière

Le Forum mondial sur le patrimoine du café 2026, placé sous le thème "Des traditions diverses au patrimoine commun de l’humanité", s’est tenu à la fin du mois d’avril dans la province de Dak Lak.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement international a été organisé conjointement par le Comité populaire de la province de Dak Lak, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Université de la culture de Hô Chi Minh-Ville et le groupe Trung Nguyên Legend. Il vise à repositionner le café comme un "patrimoine vivant", capable de relier les individus, les communautés et les civilisations.

À travers cet espace de dialogue, la province de Dak Lak a mis en avant, auprès de la communauté internationale, ses savoir-faire ancestraux liés à la culture et à la transformation du café. L’objectif est de promouvoir l’image des Hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên), de favoriser le dialogue multiculturel et de renforcer la valeur de la filière café vietnamienne afin de consolider sa place sur le marché mondial.

Un patrimoine à part entière, entre tradition et modernité

Le forum a réuni près de 40 communications scientifiques présentées par des chercheurs et experts internationaux. Quatre sessions thématiques ont permis d’explorer le café sous divers angles : histoire mondiale, chaîne de production, culture de consommation et développement durable.

Lors des échanges consacrés à la production, les experts ont analysé l’écosystème du café comme un ensemble intégrant savoirs locaux, paysages culturels et moyens de subsistance des communautés. L’ambition est de transformer Dak Lak, aujourd’hui principalement zone de matières premières, en une véritable "capitale mondiale du café". Ce projet s’inscrit également dans la volonté de faire reconnaître le paysage culturel du café vietnamien comme patrimoine de l’UNESCO, en cohérence avec les objectifs de transition verte mondiale.

La session sur la consommation a mis en lumière la transformation des espaces de dégustation en lieux de patrimoine et de créativité. L'usage des technologies numériques contribue également à faire du café un patrimoine dynamique, capable de se diffuser largement dans la vie contemporaine. Enfin, des experts de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de Thaïlande ont partagé des modèles de gestion durable, soulignant le rôle central de la communauté dans la préservation de cet héritage.

Un "patrimoine vivant" dans la mondialisation

Le forum a réaffirmé que le café dépasse le simple produit agricole pour devenir un patrimoine vivant, cristallisant des connaissances, des coutumes et des valeurs spirituelles transmises de génération en génération. Selon Jonathan Baker, représentant de l'UNESCO au Vietnam, le patrimoine doit être compris comme les savoir-faire et pratiques sociales qu'une communauté reconnaît comme faisant partie intégrante de sa culture.

Le Vietnam occupe une place privilégiée dans ce contexte. En tant que leader mondial de la production et de l'exportation, le pays possède une culture du café riche d'identité. À Dak Lak, la filière est indissociable des connaissances locales sur la récolte et la transformation, formant un patrimoine vivant essentiel.

En mars 2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement inscrit les "Connaissances relatives à la culture et à la transformation du café de Dak Lak" sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Selon le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, la valorisation internationale de ce patrimoine contribue non seulement à promouvoir l’image des Hauts plateaux du Centre, mais aussi à accroître la valeur ajoutée de la filière café vietnamienne, marquant une étape importante dans le renforcement de la marque du café du Vietnam à l’échelle mondiale.

VNA/CVN