Hô Chi Minh-Ville élargit son espace dédié à l’innovation entrepreneuriale

Hô Chi Minh-Ville se classe actuellement au 110 e rang des écosystèmes de start-up et d’innovation les plus dynamiques au monde, figurant également dans le Top 5 en Asie du Sud-Est.

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Photo : Xuân Anh/VNA/CVN

La mégapole élargit progressivement son espace dédié à l’entrepreneuriat innovant, tout en continuant d’accroître la valeur de ses plateformes existantes.

La ville a développé un écosystème d’innovation regroupant près de 30.000 entreprises des technologies de l’information et de la communication (TIC), soit environ 40% du total national, créant ainsi une base solide pour stimuler l’économie numérique.

Dans ce système, le Parc des logiciels Quang Trung, infrastructure informatique clé, propose plus de 650 produits et services, cumulant près de 6 milliards de dollars de revenus et plus de 4,35 milliards d'exportations. Parallèlement, le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville compte 112 projets actifs et a construit des centres de recherche et de développement (R&D) ainsi que des incubateurs high-tech, favorisant la commercialisation des produits "Make in Vietnam".

Selon le Département municipal des sciences et des technologies, la mégapole attire 50% des start-up du pays, 40% des incubateurs et 44% des capitaux. La valeur de son écosystème est estimée à 7,5 milliards de dollars. Hô Chi Minh-Ville accélère sa restructuration pour intégrer le Top 100 mondial de StartupBlink.

Pour son directeur, Lam Dinh Thang, cet objectif dépasse le simple classement pour devenir une mesure de compétitivité à long terme. La ville veut doubler le nombre d'entreprises innovantes, porter le taux d'entreprises actives en innovation à plus de 40%, et augmenter les brevets de 16% à 18% par an.

À la suite des fusions administratives, l’espace d’innovation s’enrichit de nouvelles zones motrices. Récemment, la ville a annoncé la création de la Zone urbaine des sciences et technologies à Binh Duong, un vaste espace de développement technologique connecté au corridor industriel du Sud-Est.

Photo : Tân Ba/CVN

Cette zone servira de "bac à sable réglementaire" afin d’expérimenter de nouvelles technologies, formes de gouvernance et politiques inédites, avant leur déploiement à l’échelle locale puis nationale.

Déterminée à lever les barrières financières et à transformer les recherches en produits concrets, la ville a lancé le Fonds de capital-risque de Hô Chi Minh-Ville. Conçu pour soutenir les start-up, ce fonds fonctionne comme une société par actions conformément à la loi sur les entreprises, garantissant transparence et autonomie. Son capital initial de 500 milliards de dôngs est financé à 40% par la municipalité, le reste provenant d’investisseurs privés et d’institutions financières de premier plan.

Hoàng Duc Trung, directeur de VinaCapital Ventures chargé de ce fonds, précise : "Avec 500 milliards de dôngs au départ et un objectif de 5.000 milliards d’ici dix ans, nous visons à ce que chaque dông investi attire entre trois et cinq dôngs supplémentaires de capitaux privés et internationaux".

Malgré son essor récent, le capital-risque au Vietnam reste modeste. Après un pic à 1,4 milliard de dollars en 2021, il stagne entre 500 et 600 millions par an, freinant l'écosystème. Ce nouveau fonds devrait élargir les perspectives, tandis que la ville déploie des incitations fiscales pour les start-up.

Selon les experts, l’implication de l’État et des grandes institutions financières contribuera à renforcer la confiance des investisseurs et à encourager les fonds internationaux à investir plus massivement dans les entreprises implantées au Vietnam.

VNA/CVN