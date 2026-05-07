Le commerce extérieur du Vietnam augmente de 24,2% sur quatre mois

>> Un début d’année dynamique pour le commerce extérieur au port de Hai Phong
>> Le commerce extérieur progresse de 23% au premier trimestre, à près de 250 milliards USD
>> Hausse du commerce extérieur sur quatre mois malgré un déficit
VNA/CVN
Au cours des quatre premiers mois de l’année, le commerce extérieur du Vietnam a atteint environ 344,17 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2% en glissement annuel.
>> Un début d’année dynamique pour le commerce extérieur au port de Hai Phong
>> Le commerce extérieur progresse de 23% au premier trimestre, à près de 250 milliards USD
>> Hausse du commerce extérieur sur quatre mois malgré un déficit
VNA/CVN