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Économie
Le commerce extérieur du Vietnam augmente de 24,2% sur quatre mois

Au cours des quatre premiers mois de l’année, le commerce extérieur du Vietnam a atteint environ 344,17 milliards de dollars, soit une augmentation de 24,2% en glissement annuel.

>> Un début d’année dynamique pour le commerce extérieur au port de Hai Phong

>> Le commerce extérieur progresse de 23% au premier trimestre, à près de 250 milliards USD

>> Hausse du commerce extérieur sur quatre mois malgré un déficit


VNA/CVN

#commerce extérieur

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