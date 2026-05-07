La BAD souligne la résilience du Vietnam et les réformes pour une croissance durable

Un responsable de la Banque asiatique de développement (BAD) s’est dit confiant quant aux perspectives économiques à moyen terme du Vietnam, décrivant le pays comme l’une des économies les plus résilientes d’Asie du Sud-Est malgré les incertitudes mondiales croissantes.

>> La BAD est prête à soutenir le Vietnam vers la neutralité carbonne d'ici 2050

>> La BAD relève ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam à 6,7%

>> BAD et BIDV : 250 millions de dollars pour l’agriculture verte vietnamienne

Photo : VNA/CVN

En marge de la 59ᵉ Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque asiatique de développement (BAD), tenue à Samarcande (Ouzbékistan), Zhang Nianshan, directeur général du Département de l’Asie du Sud-Est de la BAD, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) afin d’analyser les perspectives économiques de la région ainsi que la position du Vietnam.

Dans un contexte mondial marqué par une forte volatilité, le Vietnam affiche des ambitions de croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030, avec pour objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Zhang Nianshan a d’abord dressé un panorama de l’Asie du Sud-Est, soulignant que, malgré une résilience notable, la région demeure vulnérable aux chocs externes, notamment la persistance de taux d’intérêt élevés, les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Les tensions au Moyen-Orient, en particulier, continuent d’affecter le transport maritime et les infrastructures énergétiques, entraînant une contraction de l’offre et une hausse des prix de l’énergie.

Selon les projections de la BAD, avec un prix du pétrole brut se situant en moyenne à 96 dollars le baril cette année avant de baisser à 80 dollars l'année prochaine, la croissance régionale pourrait s'établir à 4,2% d'ici 2026, avec une inflation persistante autour de 4,5%.

Toutefois, la région devrait conserver sa résilience à court terme grâce à une demande intérieure solide, a-t-il indiqué, ajoutant que les perspectives de croissance dépendront largement de la capacité des pays à absorber les chocs externes tout en maintenant la stabilité macroéconomique et budgétaire.

Dans ce contexte, le Vietnam se distingue par sa gestion macroéconomique stable et ses politiques efficaces, a déclaré Zhang Nianshan.

Il a souligné les marges de manœuvre budgétaires importantes et la dette publique relativement faible du Vietnam, qui ont permis au gouvernement d'atténuer l'impact des perturbations du marché pétrolier et de stabiliser efficacement les prix. La BAD a été particulièrement impressionnée par les mesures de soutien opportunes et décisives prises par le gouvernement pour réduire les répercussions négatives de la conjoncture mondiale.

L’investissement public, la consommation intérieure, la reprise du tourisme et la transformation numérique devraient continuer à soutenir la dynamique de croissance du Vietnam en 2026, a-t-il estimé.

Parallèlement, la production manufacturière tournée vers l'exportation et les investissements directs étrangers (IDE) demeurent des moteurs de croissance essentiels, malgré les difficultés externes et le niveau élevé de la base de comparaison de 2025.

Le Vietnam a enregistré une croissance de plus de 8% en 2025 et s’est fixé l’objectif ambitieux d’une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030, dans le cadre de sa stratégie visant à devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Pour concrétiser ces ambitions, Zhang Nianshan a déclaré que le Vietnam devait accélérer les réformes dans trois domaines clés.

Premièrement, améliorer la productivité du travail et la résilience économique en simplifiant les procédures administratives, en améliorant le climat des affaires, en renforçant l’efficacité de la gouvernance et en développant les capacités scientifiques et technologiques.

Deuxièmement, poursuivre le développement du secteur financier et des marchés de capitaux, notamment en élargissant le marché des obligations d’entreprises afin de mobiliser des financements à long terme et de réduire la dépendance au crédit bancaire.

Troisièmement, placer la sécurité énergétique et l’adaptation au changement climatique au cœur de la stratégie de croissance. La diversification des sources d’énergie et l’accélération des énergies propres seront essentielles pour renforcer la compétitivité à long terme du Vietnam, a-t-il souligné.

Enfin, Zhang Nianshan a réaffirmé l’engagement de la BAD à soutenir les aspirations de développement et le programme de réformes du Vietnam dans les années à venir.

VNA/CVN