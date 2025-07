Festival international des arts martiaux traditionnels

Environ 1.500 pratiquants convergent vers Hô Chi Minh-Ville

Le 26 juillet a marqué l’ouverture officielle du 7ᵉ Festival international des arts martiaux traditionnels de Hô Chi Minh-Ville, combiné au 18ᵉ Festival élargi, un événement d’envergure qui se tient du 25 au 30 juillet et rassemble passionnés et experts venus du Vietnam et d’ailleurs.

Sous les thèmes "Võ Viêt - Đất Phương Nam" et "Arène martiale - Đất Phương Nam", le festival accueille 132 délégations réunissant plus de 1.500 athlètes, 132 chefs de délégation et 200 entraîneurs, venus de différentes régions du Vietnam ainsi que de huit pays étrangers : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Inde, Italie, États-Unis, Maroc, Algérie et France.

Dès l’ouverture, le festival a plongé les spectateurs dans une atmosphère solennelle et vibrante, imprégnée de l’identité culturelle et de l’esprit martial du Vietnam. Les démonstrations spectaculaires, les compétitions rythmées et les moments de partage entre les délégations ont mis en valeur la richesse du patrimoine martial vietnamien, tout en favorisant les échanges interculturels.

Au-delà de sa dimension compétitive, cette manifestation constitue un hommage vivant aux valeurs intemporelles des arts martiaux traditionnels : bravoure, résilience, loyauté et respect des racines culturelles. Hô Chi Minh-Ville, à travers cet événement, affirme son rôle de berceau d’une tradition martiale en plein essor, où le culte de la force s’allie à l’élégance du geste et à la noblesse de l’âme.

Ancrés dans l’histoire vietnamienne, les arts martiaux traditionnels ont traversé les siècles, accompagnant les luttes pour l’indépendance et la défense de la patrie. Tantôt discrets, tantôt flamboyants, ils n’ont jamais cessé d’évoluer, incarnant aujourd’hui encore la mémoire vivante et la créativité d’un peuple. Leur transmission de génération en génération fait la fierté du Vietnam tout entier.

Pour Hà Thi Yên Oanh, présidente de la Fédération des arts martiaux traditionnels de Hô Chi Minh-Ville, cet art ne se limite pas à sa dimension sportive. Il représente un véritable patrimoine culturel immatériel, reflet de l’âme vietnamienne, du sens moral et de l’esprit chevaleresque. "Chaque enchaînement, chaque posture est un récit historique, une œuvre d’art porteuse de sens et de mémoire", confie-t-elle.

À l’occasion de cette 7ᵉ édition, une avancée majeure a été concrétisée : la fusion de plusieurs fédérations régionales. Les fédérations de Hô Chi Minh-Ville, de Bình Dương et de Bà Rịa-Vũng Tàu ont été regroupées sous une même bannière : la nouvelle Fédération des arts martiaux traditionnels de Hô Chi Minh-Ville. Une décision stratégique qui vise à renforcer la cohésion, la formation et la promotion des arts martiaux vietnamiens, tant au niveau national qu’international.

Texte et photos : Quang Châu/CVN