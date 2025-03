Investiture de Netumbo Nandi-Ndaitwah, première femme présidente de Namibie

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette cérémonie coïncidant avec le 35e anniversaire de l'indépendance de la Namibie, marque l'accession de Nandi-Ndaitwah aux fonctions de la présidence, où elle succède à Nangolo Mbumba, président par intérim depuis le décès de l'ex-président Hage Geingob en 2024.

Mme Nandi-Ndaitwah a remporté l'élection présidentielle de 2024 avec 57% des suffrages, devenant ainsi la cinquième présidente de la Namibie depuis l'indépendance du pays en 1990.

"La tâche qui m'incombe en tant que cinquième présidente de la République de Namibie est de préserver les gains réalisés depuis notre indépendance sur tous les fronts et veiller à ce que le programme inachevé de progrès socio-économiques de notre peuple soit poursuivi avec vigueur et détermination pour amener une prospérité partagée et équilibrée pour tous", a déclaré Nandi-Ndaitwah lors de son discours d'investiture.

"Je suis optimiste sur la capacité de notre nation à assurer le succès de ce pays. Nous devons travailler ensemble, comme un peuple uni partageant un même cœur, un même esprit", a-t-elle ajouté.

Cette cérémonie d'investiture a réuni des chefs d'État de plusieurs pays africains, ainsi que des dirigeants d'organisations internationales et régionales.

Âgée de 72 ans, Nandi-Ndaitwah est membre de l'Organisation du peuple d'Afrique du Sud-Ouest (SWAPO), parti au pouvoir de Namibie depuis que ce pays a obtenu son indépendance en 1990. Elle a rejoint le parti alors qu'il était en première ligne de la lutte pour l'indépendance et elle a depuis exercé différents postes à hautes responsabilités.

Mme Nandi-Ndaitwah est entrée à l'Assemblée nationale en 1990, et au gouvernement en 2000, à la tête du ministère de la Femme et de l'Enfance. Elle a par la suite été ministre de l'Information, ministre de l'Environnement et du Tourisme, puis ministre des Affaires étrangères. En février 2024, elle est devenue la première femme vice-présidente de Namibie.

Xinhua/VNA/CVN