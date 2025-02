Football : après Nguyên Xuân Son, d’autres naturalisés en lice

Photo : VNA/CVN

L’attaquant naturalisé Nguyên Xuân Son (prénom brésilien : Rafaelson) a marqué l’histoire du football vietnamien en devenant le premier joueur naturalisé à évoluer pour l’équipe nationale lors d’un tournoi officiel. Il a par ailleurs marqué deux buts, réalisé deux passes décisives et été élu “Meilleur joueur” lors du match du 21 décembre contre le Myanmar dans le cadre de la Coupe ASEAN Mitsubishi Electric 2024. Cinq jours plus tard, le Vietnam a arraché une victoire 2-0 à Singapour grâce à un doublé inscrit par Tiên Linh et Nguyên Xuân Son lors de la demi-finale aller. Le 29 décembre à domicile, les “Guerriers de l’Étoile d’or” ont écrasé les Singapouriens (3-1) pour rencontrer la Thaïlande en finale.

La puissance du Onze vietnamien a considérablement augmenté avec l’arrivée de Nguyên Xuân Son. En plus de cet attaquant d’origine brésilienne, de nombreux autres joueurs naturalisés souhaitent également contribuer à l’équipe. Ils pourraient renforcer l’effectif des “Dragons en or”. Voici quelques noms représentatifs : Hendrio, Jason Pendant Quang Vinh, Geovane Magno et Patrik Lê Giang.

Hendrio du FC Nam Dinh

Photo : CTV/CVN

Hendrio est le coéquipier de Xuân Son au club Nam Dinh. Formé à la célèbre académie La Masia de Barcelone, cet attaquant brésilien est l’un des meilleurs joueurs étrangers du Championnat national de football (V-League). Doté d’une grande polyvalence, il peut évoluer à plusieurs postes : avant-centre, ailier ou meneur de jeu. Lors de la saison 2024, il a inscrit sept buts et réalisé autant passes décisives en V-League. En plus de ses compétences techniques et de sa bonne vision du jeu, Hendrio est précis dans ses finitions.

Le milieu de terrain brésilien joue en V-League depuis 2021 sous le maillot du FC Binh Dinh. Il vit et travaille au Vietnam depuis un peu plus de trois ans et devrait finaliser sa naturalisation d’ici 2026.

Ces dernières années, Hendrio a toujours exprimé son désir de jouer au sein de l’équipe nationale. Il a déclaré : “Avoir la nationalité vietnamienne est une grande fierté pour moi. Ce serait encore plus honorable de porter le maillot de l’équipe nationale. C’est un immense honneur”.

Le cas de Jason Pendant Quang Vinh

Photo : ST/CVN

Jason Pendant Quang Vinh est un joueur d’origine vietnamienne. Son père est Français et sa mère Vietnamienne. Dès ses débuts en France avec le club de Sochaux, il a le souhait d’évoluer au sein de la sélection vietnamienne.

En 2022, Quang Vinh a partagé : “Le Vietnam a toujours été dans mon cœur. J’y suis allé à l’âge de 6 ans et j’ai grandi avec la culture vietnamienne, des plats aux histoires, en passant par les chansons et les films”. Il a réaffirmé ce sentiment à plusieurs reprises ces dernières années.

Deux an plus tard, Jason Pendant Quang Vinh est revenu jouer pour le club de la Police de Hanoï et pourrait bientôt finaliser les démarches pour sa naturalisation. Né en 1997, il excelle au poste de défenseur gauche, un poste où l’équipe nationale manque de profondeur depuis la longue absence de Van Hâu à cause de blessures répétées.

Geovane Magno du FC Hà Tinh

Photo : CTV/CVN

Geovane Magno a rempli les conditions de résidence et de travail au Vietnam depuis cinq ans, ayant commencé à jouer en V-League en 2019. Le club Hà Tinh s’efforce actuellement de finaliser sa naturalisation.

Geovane est un attaquant percutant, ayant déjà joué pour plusieurs clubs de premier plan en V-League, tels que le FC Hanoï, le FC Viettel, le FC Police de Hanoï, etc. Il possède la capacité de recevoir des passes profondes et d’exploiter les espaces derrière la défense adverse, ce qui le rend efficace en contre-attaque.

Patrik Lê Giang, meilleur gardien de but

Photo : ST/CVN

Patrik Lê Giang a un père vietnamien et une mère slovaque. Il a joué plusieurs années en Slovaquie et en République tchèque avant de revenir en V-League en 2023. Lors de la saison précédente, Patrik Lê Giang a été élu meilleur gardien de but de la V-League. Cependant, il joue encore en tant qu’étranger. Étant donné qu’il remplit toutes les conditions, ce gardien pourrait néanmoins bientôt obtenir la nationalité vietnamienne.

Phuong Nga/CVN