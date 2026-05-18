Garantir un approvisionnement électrique suffisant pour soutenir la croissance

Face à une demande énergétique en forte croissance, Hô Chi Minh-Ville accélère la modernisation de son réseau électrique afin de soutenir ses ambitions de développement socio-économique. Investissements massifs, automatisation des infrastructures et amélioration des services aux usagers figurent parmi les priorités d’EVNHCMC pour garantir un approvisionnement stable, sûr et durable à l’horizon 2026 et au-delà.

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Lors du séminaire "Garantir l’énergie pour l’objectif de croissance à deux chiffres de Hô Chi Minh-Ville", tenu récemment, Bùi Trung Kiên, directeur général adjoint de la Corporation de l'Électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC), a souligné que la compagnie électrique mobilise activement ses ressources pour intensifier les investissements, moderniser les infrastructures du réseau et améliorer la qualité des services destinés aux usagers, afin de répondre aux besoins croissants du développement socio-économique de la ville.

Le responsable d’EVNHCMC a souligné que l’électricité constitue une infrastructure essentielle devant anticiper les besoins du développement socio-économique de la ville. Avec l’élargissement de l’espace urbain, la demande en électricité a non seulement augmenté en volume, mais aussi profondément évolué dans sa structure, exigeant une qualité d’alimentation, une fiabilité et une flexibilité d’exploitation toujours plus élevées.

Un réseau renforcé et modernisé

Concernant l’état actuel du réseau, après l’intégration des anciens territoires de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, l’envergure du système électrique de Hô Chi Minh-Ville s’est considérablement accrue. En 2025, la puissance maximale de l’ensemble du réseau a atteint 8.936 MW. La capacité installée des transformateurs 110 kV du secteur électrique s’élève à 13.363 MVA, soit environ 12.027 MW avec un facteur de puissance de 0,90, garantissant un taux de réserve d’environ 35%. Globalement, le système dispose actuellement d’un niveau de réserve jugé sûr et répond aux critères N-1.

Photo : VNA/CVN

Pour 2026, EVNHCMC a élaboré un plan spécifique afin de garantir l’approvisionnement électrique durant la saison sèche. Le scénario de base prévoit une charge de pointe de 9.556 MW, en hausse de 4,8% par rapport à la même période de 2025. Un scénario de forte croissance a également été établi, avec une charge pouvant atteindre 10.059 MW, soit une augmentation de 9,7%.

Ce scénario joue un rôle clé pour permettre au secteur électrique d’anticiper l’exploitation du réseau, les investissements, les réparations, la maintenance ainsi que les solutions de modulation de charge en cas de forte demande.

Afin de répondre à ces exigences, EVNHCMC concentre ses investissements sur les réseaux 220 kV et 110 kV, les réseaux de distribution et les infrastructures associées, afin d’accroître les capacités d’alimentation, de prévenir les surcharges et d’améliorer la fiabilité du système. Le réseau électrique de Hô Chi Minh-Ville évolue également vers un modèle de réseau intelligent.

Vers un réseau intelligent

Parallèlement, le secteur a déployé l’automatisation de l’exploitation, permettant de traiter les incidents et de transférer les charges électriques en environ cinq minutes. L’automatisation complète du réseau devrait être achevée d’ici 2027. Pour les incidents complexes ou les zones à forte capacité de transmission, le délai maximal de traitement est estimé à deux heures.

Le secteur électrique de la ville a également élaboré des scénarios de secours en cas de déficit d’approvisionnement de 5 à 10%, afin de disposer de plans raisonnables de répartition des charges. À ce stade, EVNHCMC estime pouvoir garantir un approvisionnement stable en 2026 afin de répondre aux objectifs de croissance de la ville.

Outre les investissements, l’entreprise met l’accent sur des solutions opérationnelles telles que le contrôle à distance, la prévision des charges ainsi que la révision et la modernisation des zones présentant des risques de surcharge locale.

En complément des investissements et des travaux de modernisation, EVNHCMC déploie simultanément plusieurs mesures d’exploitation : amélioration de la prévision des charges, suivi quotidien des données SCADA, de télémesure et du Centre de service client, inspection des transformateurs et des lignes anciennes ou fortement sollicitées, maintenance préventive avant le pic de la saison sèche, ainsi que préparation de plans de transfert et de modulation de charge, voire de mobilisation de générateurs diesel en cas de nécessité.

Photo : VNA/CVN

Améliorer les services aux usagers

Concernant les services aux usagers, EVNHCMC continue d’optimiser l’efficacité de son centre d’appels multicanal. L’entreprise veille à ce que 100% des demandes de services électriques soient traitées par voie électronique et dans les délais annoncés. Elle développe également des espaces de libre-service dans l’ensemble des compagnies d’électricité afin d’améliorer l’expérience des clients dans l’environnement numérique.

"EVN en général et EVNHCMC en particulier se sont préparés très tôt et de manière proactive pour 2026 et les années suivantes, avec à la fois un scénario de base et un scénario de forte croissance. Notre objectif est de garantir un approvisionnement électrique sûr, continu et stable pour les habitants et les entreprises, afin que l’électricité ne devienne jamais un goulot d’étranglement pour le développement socio-économique", a affirmé le directeur général adjoint Trung Kiên.

Encourager les économies d’énergie

Les dirigeants d’EVNHCMC ont également appelé les consommateurs à adopter une utilisation plus économe et plus efficace de l’électricité afin de garantir la sécurité énergétique.

La directive N°10/CT-TTg du Premier ministre sur le renforcement des économies d’électricité et le développement de l’énergie solaire en toiture prévoit plusieurs mesures concrètes. Les organismes publics et les administrations sont notamment invités à réduire leur consommation durant les heures de pointe, à remplacer les équipements énergivores et à privilégier les équipements à haute performance énergétique.

Les responsables des organismes et des unités concernées devront assumer leur responsabilité en cas de non-respect des règles relatives aux économies d’énergie.

Concernant l’éclairage public ainsi que l’éclairage publicitaire et décoratif extérieur, les autorités recommandent d’ajuster les horaires de fonctionnement, d’éteindre ou de réduire la puissance dans les zones à faible fréquentation, notamment après 23 heures, tout en garantissant la sécurité routière et l’ordre public.

Par ailleurs, les autorités encouragent le recours à des sources d’alimentation de secours adaptées, comme les générateurs, ainsi que l’installation et l’intégration d’énergies renouvelables - solaire, éolienne - et de systèmes de stockage d’énergie (BESS) dans les réseaux électriques internes.

Truong Giang/CVN