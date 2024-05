Feux de forêt au Canada : ordre d'évacuation levé dans une ville pétrolière de l'ouest

L'ordre d'évacuation visant plus de 6.000 habitants de la ville pétrolière de Fort McMurray, menacée d'un immense brasier dans l'Ouest du Canada, a été levé samedi 18 mai, ont annoncé les autorités locales.

"Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir les personnes et qu'elles puissent rentrer chez elles en toute sécurité", a déclaré le maire, Sandy Bowman, dans un communiqué. Les habitants avaient fui mardi dernier 14 mai en raison d'un incendie hors de contrôle ayant brûlé des milliers d'hectares. Les pluies récentes ont toutefois freiné sa progression et des "progrès significatifs" ont permis de contenir la partie nord de l'incendie, a précisé le maire. Malgré ces améliorations, le brasier reste "hors de contrôle" sur plus de 19.000 hectares, ont indiqué les pompiers de la province de l'Alberta. Située dans cette province de l'ouest du Canada, Fort McMurray est connue pour être le centre névralgique de la production de pétrole du Canada.

APS/VNA/CVN