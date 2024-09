Fête des courses de bœufs de Chua Ro à An Giang

La fête des courses de bœufs de Chua Ro 2024 a eu lieu le 8 septembre, avec la participation de 24 paires de bœufs d’habitants du district de Tri Tôn et de la cité municipale de Tinh Biên, province d’An Giang (Sud).

>> Mois du tourisme d’An Giang 2017

>> An Giang : porter la fête des courses de bœuf Bay Nui au niveau international

La fête est un événement culturel unique et typique des Khmers de la région des Bay Nui An Giang. Elle est organisée chaque année à l’occasion de la fête Sene Dolta qui commémore les ancêtres et sollicite de bonnes choses auprès des vivants.

Selon Huynh Thanh Hai, vice-président du Comité populaire de la commune d'An Cu, cité municipale de Tinh Biên, la fête des courses de bœufs de Chua Ro, celle de Bay Nui An Giang en général, est devenue un rendez-vous idéal pour s'immerger dans la culture et les traditions khmères, et resserrer les liens communautaires.

À rappeler qu’en 2016, la fête des courses de bœufs de Bay Nui An Giang a été inscrit par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme au patrimoine culturel immatériel national.

VNA/CVN