Résolution 80

Le Vietnam s’affirme comme une destination des grands rendez-vous culturels

Ces dernières années, le Vietnam accueille un nombre croissant de spectacles artistiques de haut niveau, de festivals et d’événements culturels internationaux organisés de manière régulière, professionnelle et à grande échelle.

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Photo : VNA/CVN

La Résolution N°80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne fixe comme objectif de faire du Vietnam une destination attractive pour les événements culturels et artistiques d’envergure régionale et mondiale. Cet objectif revêt non seulement une dimension culturelle, mais s’inscrit également dans une perspective de développement économique, touristique et de valorisation de l’image du pays.

Un carrefour des expressions culturelles mondiales

Les 25, 26 et 27 mars, une série de représentations du Russian State Ballet s’est tenue à Hanoï, présentant deux chefs-d’œuvre intemporels du répertoire classique, Casse-Noisette et Roméo et Juliette. Le choix du Vietnam par cette prestigieuse compagnie russe comme étape de ses grands spectacles témoigne de l’attrait croissant du marché artistique national.

Auparavant, Le Paon, œuvre célèbre de la chorégraphe chinoise Yang Liping, présentée à Hanoï, avait également reçu un accueil chaleureux du public et des professionnels.

Selon plusieurs artistes, ce succès confirme que les œuvres chorégraphiques de haut niveau trouvent désormais un écho favorable au Vietnam, lorsque leur mise en scène répond à des standards professionnels.

Par ailleurs, la présence de nombreuses troupes artistiques et de célèbres artistes internationaux dans les concerts organisés au Vietnam a montré que l’espace d’échanges culturels entre le Vietnam et les autres pays ne cesse de s’élargir, faisant du pays un lieu de rencontre dynamique où les arts se croisent, dialoguent et diffusent leur inspiration créative.

Une vision stratégique au service du soft power

La multiplication de ces événements ne relève pas d’un phénomène ponctuel, mais s’inscrit dans un processus d’intégration culturelle soutenu. Les professionnels du secteur estiment que l’ouverture croissante du public vietnamien, notamment des jeunes générations, aux formes artistiques académiques constitue un signal encourageant.

Photo : VNA/CVN

Dans les faits, le développement vigoureux de la vie culturelle et artistique nationale ne peut être dissocié des orientations stratégiques définies par le Parti et l’État.

La Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne affirme que, dans le contexte de la mondialisation, l’assimilation des quintessences culturelles du monde n’est pas seulement une nécessité, mais aussi un moteur pour renforcer le potentiel, le rayonnement et le soft power du pays.

Selon les responsables du secteur, l’assimilation des quintessences culturelles de l’humanité est un processus de sélection et d’appropriation visant à enrichir davantage la culture nationale.

La Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique définit ainsi une orientation stratégique : promouvoir de manière proactive et active l’intégration culturelle internationale, en l’associant à la valorisation de la culture vietnamienne et à l’assimilation sélective des quintessences culturelles de l’humanité, afin de renforcer le soft power national dans la nouvelle ère.

Dans cette perspective, la culture n’est pas seulement le socle spirituel de la société, mais devient également un pilier important de l’action extérieure, contribuant à façonner l’image, la marque et à élever la position du pays sur la scène internationale.

À partir de cette orientation, on peut constater que l’invitation de troupes artistiques internationales à se produire au Vietnam revêt une signification concrète.

Le succès des programmes artistiques internationaux organisés au Vietnam reflète l’attractivité du marché artistique national, la maturité du public et la capacité d’organisation du secteur culturel. Plus important encore, il confirme que le Vietnam est en train de devenir progressivement une destination culturelle du monde.

VNA/CVN