Exportations de fruits et légumes en hausse forte

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont connu un excellent début d'année. La hausse des volumes expédiés et le renforcement des normes internationales ont permis aux producteurs de tirer profit d'une forte demande mondiale, selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes.

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Photo : VNA/CVN

L'association a enregistré des recettes d'exportation de près de 532 millions de dollars en avril, portant la valeur totale des exportations à 2,06 milliards de dollars sur les quatre premiers mois de l'année, soit une hausse de 22% sur un an.

Parmi les principaux produits exportés figurent le durian, le jacquier, la noix de coco, le fruit de la passion, le pomelo et le longane.

La Chine demeure le premier marché du Vietnam, représentant plus de la moitié de la valeur totale des exportations, suivie des États-Unis, de la République de Corée et du Japon.

Les importations de fruits et légumes ont également progressé de 25,7% sur un an pour atteindre environ 761,4 millions de dollars au premier trimestre 2026. Malgré cette hausse, le secteur a enregistré un excédent commercial de près de 998 millions de dollars sur la période janvier-avril.

Ces excellents résultats initiaux permettent au secteur d'atteindre un objectif de 10 milliards de dollars de valeur à l'exportation cette année, a indiqué l'association. Celle-ci a également souligné que les perspectives pour le deuxième trimestre restent positives, avec l'arrivée en pleine saison des principaux fruits tels que le litchi, la mangue et le durian.

Les nouveaux protocoles d'exportation pour les fruits surgelés et la noix de coco fraîche devraient également contribuer à cette croissance.

Le secrétaire général de l'association, Dang Phuc Nguyên, a déclaré que les entreprises devraient moderniser leur production, adopter des techniques agricoles et de post-récolte avancées et veiller au strict respect des exigences des marchés d'importation.

Il a ajouté qu'un recours accru aux hautes technologies, notamment la numérisation des zones de production et l'amélioration des procédés de conservation et de logistique, serait nécessaire pour renforcer la compétitivité.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a annoncé le renforcement de la coordination pour uniformiser les zones de culture et un contrôle accru des installations d'emballage afin de garantir le respect de la réglementation. L'objectif est de maintenir des exportations stables vers la Chine tout en développant la production sur d'autres marchés.

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 8,5 milliards de dollars l'an dernier.

VNA/CVN