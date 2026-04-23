Banque : soutien aux entreprises individuelles pour la transparence financière

Les banques accélèrent le lancement de nouvelles offres de crédit et de solutions de soutien destinées aux entreprises individuelles, dans un contexte où celles-ci doivent s’adapter à l’exigence croissante de transparence de leurs activités et à la conformité fiscale.

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Photo : VNA/CVN

En effet, de nombreuses entreprises individuelles fonctionnent encore selon des méthodes traditionnelles, reposant principalement sur l’expérience. La comptabilité manuelle et la gestion fragmentée des flux de trésorerie compliquent le suivi des revenus, des dépenses et la démonstration de la solvabilité pour accéder au financement. À mesure que les réglementations se renforcent, ces limitations deviennent de plus en plus évidentes.

Face à cette situation, la Banque commerciale par actions A Châu (ACB) a déployé des programmes de soutien combinant solutions financières et outils opérationnels.

Concrètement, la banque propose une solution d’une valeur d’environ 10 millions de dongs, offrant aux entreprises individuelles des dispositifs de paiement gratuits tels que le paiement par carte (POS), des QR codes, ainsi que des logiciels de vente, des signatures numériques et des factures électroniques.

Ces outils ont été conçus pour permettre aux utilisateurs de les manipuler directement via leurs smartphones, de l’émission des factures au paiement des taxes, sans nécessiter de nombreuses étapes intermédiaires. Cela permet aux entreprises de passer d’une gestion manuelle à une gestion plus systématique, tout en offrant un meilleur contrôle de leurs flux financiers.

Formation et accompagnement au numérique

Par ailleurs, ACB propose un programme de formation d’une valeur de 20 millions de dongs sur le développement du marché et la transformation numérique, centré sur des compétences telles que la vente en ligne, le livestreaming, la publicité et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Ce programme inclut également des formations fiscales pour aider les entreprises à se conformer aux nouvelles réglementations.

En complément, ACB a lancé un programme de crédit de 5.000 milliards de dôngs, avec une réduction de 1% du taux d’intérêt, visant à soutenir les entreprises individuelles dans cette période difficile.

Tu Tiên Phat, directeur général d’ACB, a déclaré que l’approche de la banque ne se limite pas à la fourniture de produits, mais vise à bâtir une plateforme robuste permettant aux entreprises individuelles de se développer sur le long terme.

Selon lui, soutenir la conformité réglementaire ne répond qu’à une partie des besoins, tandis que l’élément clé est d’aider les entreprises à améliorer leur gestion et à étendre leurs activités. Une fois dotées des outils appropriés, ces entreprises peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, accéder plus facilement au marché et progressivement augmenter leur taille.

Vers une intégration complète des systèmes

Dans une autre approche, la Banque commerciale par actions de technologie et du commerce du Vietnam (Techcombank) se concentre sur la résolution du problème des opérations fragmentées. Selon Hoàng Trong Hiêu, directeur principal du développement des solutions chez Techcombank, le problème de nombreux commerçants n’est pas le manque d’outils, mais le fait que chaque étape - de la vente à l’encaissement ou au financement - se fait dans des systèmes distincts, rendant la gestion chronophage et difficile à contrôler.

C’est pourquoi la banque a développé une solution intégrée. Les commerçants peuvent ouvrir un compte en ligne, utiliser le crédit de découvert ShopCash, gérer leurs ventes via T-Shop et rechercher des clients via Shop Deals. Lorsque ces outils sont connectés, la gestion devient plus simple, réduisant ainsi la dépendance aux processus manuels.

Après six mois d’implémentation, environ 100.000 entreprises individuelles ont utilisé ces solutions. Techcombank prévoit que ce chiffre augmentera considérablement dans les mois à venir, à mesure que la numérisation des opérations commerciales continue de croître.

Transformation numérique et partenariats stratégiques

Parallèlement, la Banque agricole et du développement rural (Agribank) renforce ses programmes de soutien à la transformation numérique en partenariat avec VNPAY, en offrant gratuitement des logiciels de vente, des factures électroniques et des signatures numériques - des outils désormais indispensables pour les commerçants.

Les applications ont été conçues de manière simple, utilisables sur smartphone, permettant même aux entreprises moins familiarisées avec la technologie d’y accéder facilement. Lorsque les données de vente, les factures et les transactions financières sont connectées, la déclaration fiscale et le suivi des flux financiers deviennent plus simples, tout en réduisant les erreurs opérationnelles.

En outre, Agribank propose un programme destiné aux entreprises en transition vers un modèle d’entreprise formel, axé sur la réduction des coûts de service et la fourniture d’outils de vente et de facturation électroniques. L’objectif est de soutenir les entreprises dans leur phase de stabilisation et de les accompagner vers une gestion plus structurée.

En matière de financement, Agribank a mis en place des offres de crédit préférentielles pour les petites et moyennes entreprises, avec un montant pouvant atteindre 100.000 milliards de dôngs d’ici 2026, à un taux d’intérêt inférieur d’environ 0,6% par an.

Accompagnement de l'administration fiscale

Lors d'un récent séminaire à Hô Chi Minh-Ville sur le thème “Entreprises individuelles : transparence financière, élargir les opportunités commerciales”, Mai Son, vice-directeur général de l’Administration fiscale (ministère des Finances), a déclaré qu’après l’introduction des nouvelles réglementations fiscales concernant les entreprises individuelles, l’administration fiscale a renforcé son soutien pour aider les entreprises à s’adapter à la déclaration numérique, remplaçant la méthode forfaitaire. Cette approche est simple, compréhensible et met un accent particulier sur l’accompagnement numérique, comprenant des programmes en ligne adaptés à chaque groupe cible.

Selon Mai Son, à ce stade, le plus grand besoin des entreprises individuelles n’est pas simplement de comprendre les nouvelles règles, mais de recevoir des instructions concrètes pour les appliquer correctement dès le début. L’administration fiscale collabore également avec les banques et les entreprises technologiques pour créer un écosystème intégré, reliant les ventes, les paiements, les factures électroniques et les déclarations fiscales.

La connexion entre les banques, les administrations fiscales et les plateformes technologiques devrait permettre aux entreprises individuelles de réduire leur dépendance aux méthodes manuelles et de s’adapter progressivement aux exigences de transparence, garantissant ainsi une activité plus stable à long terme.

Thu Huong/CVN