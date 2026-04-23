Vietnam - Australie : renforcer les liens pour dynamiser l’investissement

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a tenu dans l'après-midi du 23 avril, une séance de travail avec Simon White, président du Conseil d'affaires Australie - Vietnam pour l'État du Queensland (AVBCQ). Cette rencontre s'est déroulée au siège officiel de l'ambassade du Vietnam à Canberra, capitale australienne.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, Simon White a déclaré que le Conseil d'affaires Australie-Vietnam pour l'État du Queensland promeut actuellement la mise en œuvre de trois projets d'investissement direct au Vietnam. Ces initiatives comprennent la construction d'une usine de production de laine ; l'introduction d'une entreprise de fabrication de produits de boulangerie sans gluten ; et la mise en relation d'entreprises australiennes avec des partenaires vietnamiens dans le domaine de la gestion des établissements hospitaliers.

Concernant la production de laine, ce projet représente un investissement évalué à 80 millions de dollars australiens, soit l'équivalent de 57 millions de dollars américains. Il prévoit l'implantation d'une usine dans la région Nord et d'une autre dans la région Sud du pays pour assurer les processus complexes de teinture, de filature et de tissage. Cette infrastructure bénéficiera d'une capacité de production allant de 20 à 25 millions de kilogrammes annuellement. Il est à noter que 95% de la laine, une fois tissée au Vietnam, sera destinée à l'exportation vers les marchés européens.

Par ailleurs, l'AVBCQ a formulé l'idée de connecter les différents conseils d'affaires australiens avec chaque pays membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) afin de constituer un réseau de soutien mutuel pour les activités commerciales.

Simon White a également souligné que de nombreux hauts dirigeants de l’administration du Queensland, dont le ministre du Commerce, portent un intérêt majeur à la promotion et au renforcement de la coopération avec la partie vietnamienne. Dans le même ordre d'idées, la ville de Gold Coast, célèbre destination touristique balnéaire du Queensland, envisage de promouvoir l'établissement de relations de jumelage avec Hô Chi Minh-Ville.

De son côté, l'ambassadeur Pham Hùng Tâm a hautement apprécié les efforts déployés par l'AVBCQ pour stimuler la coopération entre les entreprises du Queensland en particulier, et celles de l'Australie en général, avec le milieu des affaires vietnamien. Le diplomate vietnamien a pleinement soutenu l'initiative de création d'un réseau dynamique reliant les différents conseils d'affaires, afin de favoriser concrètement la collaboration et de bâtir des chaînes de production et d'approvisionnement robustes entre les entreprises australiennes et celles des pays membres de l'ASEAN.

À ce titre, en sa qualité de président du Comité de l'ASEAN à Canberra pour le premier semestre de l'année 2026, l'ambassadeur échangera et mènera des actions de plaidoyer auprès de ses homologues de l'ASEAN basés à Canberra pour concrétiser cette initiative.

Enfin, l'ambassadeur a exprimé son souhait de renforcer les partenariats dans les secteurs où l'État du Queensland dispose d'un potentiel remarquable, à l'instar de l'informatique quantique, de la recherche océanographique, de l'énergie, de l'éducation et du tourisme.

À cette occasion, il s'est dit fermement convaincu que le Conseil d'affaires Australie - Vietnam pour l'État du Queensland continuera de jouer un rôle de pont de liaison actif afin de dynamiser davantage la coopération économique multiforme entre l'État du Queensland et les différentes localités vietnamiennes.

VNA/CVN