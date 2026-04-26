Hô Chi Minh-Ville

Éveil d’un nouveau géant financier régional

Propulsée par son poids économique majeur et l’inauguration de son Fintech Hub, la mégapole du Sud s’affirme comme une place financière montante, attirant massivement les capitaux mondiaux.

>> Le futur hub financier de Hô Chi Minh-Ville s'affirme

>> Le Vietnam élargit son accès aux capitaux internationaux via la Bourse de Londres

>> Fintech Hub : Hô Chi Minh-Ville en route vers un centre financier moderne

>> Hô Chi Minh-Ville, entre ambition métropolitaine et vocation pionnière

>> De nouveaux moteurs pour dynamiser l’économie de la mégalopole du Sud

Depuis son élargis-sement administratif intégrant les pro-vinces de Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong, Hô Chi Minh-Ville pèse désormais près d’un quart du PIB national et un tiers des recettes budgétaires. Cette nouvelle envergure renforce la nécessité de disposer d’un centre financier de dimension internationale, capable de canaliser les flux de capitaux et de soutenir la transformation économique.

Photo : VNA/CVN

La vision du Centre financier international du Vietnam (VIFC) à Hô Chi Minh-Ville repose sur la construction d’un écosystème financier et technologique moderne, transparent et intégré, avec des sciences et technologies avancées, et les données, l’intelligence artificielle et la fintech comme piliers centraux.

Selon le Professeur associé et Docteur Nguyên Huu Huân, vice-président du Comité exécutif du VIFC à Hô Chi Minh-Ville, le centre est conçu comme moteur de capitaux dédié en priorité à l’économie réelle, avant de s’ouvrir progressivement à des produits financiers plus complexes. Il vise un modèle hybride, reliant la finance traditionnelle à l’économie on-chain, tout en garantissant la stabilité du système et en favorisant l’innovation. Il ambitionne de devenir une porte d’entrée régionale de l’ASEAN pour le financement des infrastructures, de la transition verte, de la transformation numérique et de l’innovation.

Fintech Hub, un pilier stratégique

La Stratégie de développement du VIFC à Hô Chi Minh-Ville a détermité quatre piliers : le marché international des capitaux ; les services financiers au service du commerce international ; la banque numérique et la fintech ; ainsi que de nouveaux produits et services financiers destinés à des segments de marché.

Dans le domaine de la banque numérique et de la fintech, l’accent est mis sur la création d’un centre banquier digital permettant aux établissements financiers internationaux d’y implanter des “hubs” de développement de plateformes et d’applications numériques. L’association du modèle de centre financier international à un mécanisme de “sandbox” est également appelée à offrir un environnement d’expérimentation favorable, facilitant une participation plus approfondie des investisseurs étrangers à l’écosystème fintech de Hô Chi Minh-Ville.

Le Fintech Hub, l’un des quatre piliers stratégiques du VIFC à Hô Chi Minh-Ville, a été inauguré le 14 avril 2026. Conçu comme un centre d’innovation en technologies financières, le Fintech Hub servira de plateforme de mise en relation entre banques, entreprises et investisseurs, tout en permettant l’expérimentation de nouveaux modèles financiers dans un cadre réglementaire expérimental. Il devrait ainsi accélérer le développement de l’écosystème Fintech de la ville. Un fonds d’investissement fintech, doté d’un budget prévisionnel de 30 millions de dollars, a également été créé pour soutenir les entreprises technologiques dans leur croissance et leur expansion sur de nouveaux marchés.

À court terme, la priorité du VIFC à Hô Chi Minh-Ville doit être la consolidation du cadre institutionnel, de l’organisation et des politiques, tout en attirant un noyau initial d’acteurs clés afin de renforcer la confiance des investisseurs internationaux. À moyen terme, le centre devrait être positionné comme un pôle financier et un marché régional des capitaux, avant d’évoluer, à plus long terme, vers un centre financier international à part entière, doté d’un écosystème complet de produits, assorti d’objectifs précis en matière de taille de marché, de mobilisation des capitaux et de participation des investisseurs.

Stratégie à long terme

Depuis son lancement officiel le 11 février dernier, le VIFC à Hô Chi Minh-Ville a enregistré des résultats initiaux significatifs, notamment la mise en place d’un centre financier dédié à l’aviation avec plus de 6 milliards de dollars d’engagements, le développement d’un pôle de financement maritime au service du commerce et de la logistique, ainsi que la mobilisation d’envi-ron 2 milliards de dollars pour des projets liés aux infrastructures de données urbaines intelligentes et aux services financiers.

Parallèlement, le projet de création d’un Fonds d’investissement en actifs numériques, doté d’un capital engagé d’un milliard de dollars, ouvre de nouvelles perspectives pour les modèles financiers de nouvelle génération. Ces avancées constituent une base solide pour atteindre les objectifs fixés : figurer dans le Top 75 des centres financiers mondiaux d’ici 2035, puis le Top 50 à l’horizon 2045.

Le VIFC à Hô Chi Minh-Ville a enregistré une progression notable dans le classement mondial des centres financiers 2026, illustrant les avancées significatives du pays dans la construction d’un écosystème financier moderne et compétitif, dans un contexte d’intégration économique internationale approfondie.

Selon le dernier classement du Global Financial Centres Index 2026 (GFCI 39), Hô Chi Minh-Ville se hisse à la 84e place sur 120 centres financiers mondiaux, gagnant 11 rangs par rapport à 2025. À l’échelle de l’ASEAN, la métropole économique du Sud se positionne désormais au troisième rang, derrière Singapour et Kuala Lumpur, devançant Bangkok et Jakarta. Cette progression reflète des améliorations tangibles en matière de qualité de l’environnement financier, de modernisation des infrastructures et de renforcement de la connectivité avec les marchés internationaux.

Fait notable, Hô Chi Minh-Ville figure également parmi les 15 centres financiers les plus prometteurs, susceptibles de renforcer leur rôle au cours des deux à trois prochaines années. Dans le domaine des technologies financières (fintech), la ville enregistre une hausse de sept places, témoignant du dynamisme de son écosystème numérique et du développement rapide des services financiers innovants.

Pour Nguyên Huu Huân, cette progression constitue un signal particulièrement encourageant, confirmant la pertinence de la stratégie de développement du Centre financier international du Vietnam. Hô Chi Minh-Ville s’affirme progressivement sur la carte financière mondiale, évoluant d’un marché émergent vers une destination attractive pour les flux de capitaux internationaux.

Thê Linh/CVN



