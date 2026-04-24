Le gouvernement exhorte à diligenter l’exploitation du Centre financier international

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a souligné que toutes les conditions fondamentales sont désormais réunies et qu’il est temps de se concentrer sur une mise en œuvre rapide et décisive afin d’obtenir des résultats concrets.

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Photo : VGP/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a appelé vendredi 24 avril à une mise en service rapide et efficace du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, soulignant que "le progrès passe par l’action" et doit s’accompagner d’une mise en œuvre rapide, solide et efficace.

Présidant une réunion avec les ministères, agences et autorités des deux villes, il a insisté sur le fait que toutes les conditions fondamentales sont désormais réunies et qu’il est temps de se concentrer sur une mise en œuvre rapide et décisive afin d’obtenir des résultats concrets.

Il a exhorté les instances concernées à maintenir un contrôle strict des risques pour préserver le système financier national tout en créant un environnement de haute qualité susceptible d’attirer les grandes institutions financières internationales. Il a souligné que l’attraction des investissements doit être substantielle et éviter toute formalité.

Les ministères, les secteurs et les deux villes ont été invités à accomplir rapidement les tâches qui leur ont été confiées afin de garantir le bon fonctionnement du Centre financier international.

Nguyên Van Thang a chargé le ministère des Finances de coordonner les efforts visant à améliorer l’efficacité du comité de pilotage et du conseil exécutif du Centre financier international, et à promouvoir le rôle proactif de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang.

Parallèlement, les agences centrales ont été priées d’accélérer la mise en place de mécanismes de gestion et de supervision conformes à leurs fonctions, et de soumettre des propositions au Premier ministre d’ici la fin avril.

Photo : baochinhphu.vn/CVN

Concernant le règlement d’application, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a été chargé de recueillir les avis et les évaluations avant de soumettre le règlement pour promulgation.

Le ministère des Finances, en coordination avec les agences concernées et les deux villes, a également été chargé de revoir la stratégie de développement globale et le programme de travail 2026 du conseil exécutif.

Concernant la mise en place d’un organe de supervision, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a été chargé de se coordonner avec la Banque d’État du Vietnam et les ministères concernés afin de mettre en œuvre les directives gouvernementales et de rendre compte de l’avancement des travaux au gouvernement avant le 15 mai.

Le vice-Premier ministre a également demandé au ministère des Finances d’examiner la mise en œuvre des tâches prévues par la décision n°114 (du 1er août 2025), de préciser les points réalisés et les travaux en cours, et de faire rapport au Premier ministre avant le 10 mai.

La vice-ministre des Finances, Nguyên Thi Bich Ngoc, a souligné que le cadre juridique du Centre financier international était en grande partie finalisé, jetant ainsi les bases de la transition vers la phase opérationnelle. Les principaux règlements d’application sont actuellement en cours d’élaboration.

À Hô Chi Minh-Ville, 15 investisseurs ont reçu leur certificat d’engagement d’adhésion et plusieurs projets d’envergure sont en cours d’élaboration, notamment une bourse des matières premières, des plateformes financières pour les secteurs maritime et aérien, un fonds de capital-risque, des initiatives de finance verte et des systèmes internationaux de paiement et de compensation.

Parallèlement, Dà Nang a signé 20 protocoles d’accord avec des partenaires, négocie des accords supplémentaires et a délivré des certificats d’enregistrement d’adhésion à 12 investisseurs. Le traitement des demandes d’adhésion se poursuit, a indiqué Nguyên Thi Bich Ngoc.

Les participants ont souligné l’urgence de finaliser la réglementation opérationnelle et de mettre en place un organe de supervision. Le développement des infrastructures, tant physiques que numériques, a été jugé essentiel, de même qu’une forte connectivité avec les systèmes nationaux.

Les ressources humaines ont également été mises en avant comme un facteur déterminant, avec des appels à des politiques compétitives pour attirer des professionnels de la finance hautement qualifiés, y compris des experts internationaux.

VNA/CVN