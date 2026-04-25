Stabilisation des taux d’intérêt, mission de premier rang

Pour stimuler la croissance, la Banque d’État du Vietnam impose une réduction des taux d’intérêt. Appuyée par un consensus des banques commerciales, cette mesure vise à faciliter le crédit, tout en privilégiant la transparence et le financement des secteurs productifs.

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La Banque d’État du Vietnam (BEV) a récemment publié un document enjoignant aux établissements de crédit, aux succursales de banques étrangères ainsi qu’à ses antennes régionales de mettre en œuvre, de manière coordonnée, des mesures visant à stabiliser les taux d’intérêt sur le marché, contribuant ainsi à la maîtrise de l’inflation, à la stabilité macroéconomique et au soutien de la croissance.

Photo : VNA/CVN

Dans ce cadre, la BEV a demandé aux établissements de crédit de se conformer strictement aux orientations fixées par le gouverneur dans la directive N°01 du 9 janvier 2026 relative aux priorités du secteur bancaire pour l’année en cours. Les institutions sont appelées à adopter de manière proactive des solutions de stabilisation des taux, tout en respectant pleinement les réglementations en vigueur concernant l’affichage et l’application des taux d’intérêt des dépôts et des prêts.

Un accent particulier est mis sur le renforcement de la transparence. Les banques sont tenues de publier régulièrement sur leurs sites internet des indicateurs clés tels que le taux d’intérêt moyen des prêts, l’écart entre les taux de dépôt et de crédit, ainsi que les conditions applicables aux programmes et produits de financement, afin de faciliter l’accès des entreprises et des particuliers aux ressources financières.

Nouveau cadre réglementaire

Parallèlement, les établissements de crédit doivent assurer un équilibre rigoureux entre la mobilisation et l’utilisation des capitaux, garantir la liquidité ainsi que la capacité de paiement, et éviter toute fluctuation excessive des taux. Les flux de crédit devront être orientés prioritairement vers les activités de production et les secteurs moteurs de l’économie, tout en préservant la sécurité du système financier.

La BEV a indiqué qu’elle poursuivrait une veille étroite de l’évolution du marché des taux d’intérêt, tout en intensifiant les activités de contrôle et de supervision afin d’assurer la mise en œuvre effective des orientations du gouvernement et du Premier ministre en la matière. Elle a souligné enfin que les établissements de crédit et ses représentations locales devraient appliquer avec rigueur les missions qui leur sont assignées et assumer pleinement leur responsabilité devant la loi et le gouverneur de la BEV quant aux résultats obtenus.

Les représentants de 46 banques commerciales sont unanimes à réduire les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts à la suite d’une récente réunion présidée par le nouveau gouverneur de la BEV, Pham Duc An.

Lors de la réunion, Pham Chi Quang, directeur du Département de la politique monétaire de la Banque centrale, a déclaré que fin mars, le crédit dans l’ensemble du système avait augmenté d’environ 2,65%, atteignant 19,08 billions de dôngs. La BEV continue de maintenir ses taux d’intérêt directeurs afin de faciliter l’accès des établissements de crédit à des capitaux à faible coût auprès de la Banque centrale pour soutenir la croissance.

Photo : VNA/CVN

Réduction coordonnée des taux d’intérêt

Cependant, la situation internationale s’est récemment révélée complexe et imprévisible, l’escalade des tensions géopolitiques et militaires au Moyen-Orient entraînant une flambée des prix du pétrole et des pressions inflationnistes dans de nombreux pays. Parallèlement, les fortes demandes de capitaux intérieurs nécessaires à la réalisation des objectifs de croissance économique ont posé de nombreux défis à la gestion de la politique monétaire et aux opérations bancaires.

Certaines banques se sont livrées une concurrence féroce pour attirer les dépôts, ce qui fait grimper les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts. Récemment, la hausse des taux d’intérêt sur les dépôts a entraîné des taux d’intérêt sur les prêts dépassant parfois 10% par an, ce qui a créé des difficultés pour les entreprises.

Les banques ont dégagé un large consensus quant à la mise en œuvre des politiques du gouvernement, du Premier ministre et de la BEV visant à réduire les taux d’intérêt du marché afin de soutenir les entreprises et les particuliers. En conséquence, elles se sont engagées à réduire les taux d’intérêt sur les dépôts et les prêts à l’issue de la réunion.

Juste après la rencontre du gouverneur de la BEV, Pham Duc An, avec 46 banques commerciales sur la politique de réduction des taux d’intérêt sur les dépôts pour soutenir la croissance économique, une douzaine de banques ont annoncé leur réduction de taux d’intérêt. Parmi les banques ayant annoncé des baisses anticipées figurent BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank, ABBank, LPBank, BVBank, SeaBank, VPBank…, avec des taux d’intérêt sur les dépôts en baisse de 0,2% à 1% par an.

Dans le groupe des banques publiques, les taux d’intérêt les plus élevés sont désormais inférieurs à 6% par an. Quant aux banques commerciales par actions, plus élevés oscillent entre 6,5% et près de 7% par an.

Thê Linh/CVN



