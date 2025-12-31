Eurostar : reprise du trafic sous la Manche, suspendu après un problème technique

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé le 30 décembre la reprise progressive du trafic entre Londres et le continent après plusieurs heures de suspension due à un problème technique, qui ont perturbé les plans de nombreux passagers au beau milieu des fêtes de fin d'année.

"Suite à la réouverture partielle du tunnel sous la Manche, nous allons commencer à reprendre nos services. Le problème d'alimentation électrique par caténaire persiste, et nous conseillons vivement à tous nos passagers de reporter leur voyage", a indiqué l'entreprise sur son site.

Une porte-parole a précisé que le trafic reprendrait à 16h00 GMT, tout en prévenant que des retards et temps de trajets plus longs étaient à prévoir ce soir.

"Veuillez ne pas vous rendre en gare si l'annulation de votre train est confirmée" a ajouté l'entreprise, prévenant aussi "que les trains qui circulent sont susceptibles de subir d'importants retards et des annulations de dernière minute".

L'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink a de son côté indiqué que le service Le Shuttle, c'est-à-dire ses trains qui transportent des véhicules entre la France et le Royaume-Uni, lui aussi suspendu, "a repris très progressivement sur une voie un peu avant 15h00" (14h00 GMT). "Il est assuré de manière alternée dans les deux sens avec des retards conséquents".

Getlink assure que des navettes supplémentaires seront ajoutées et que ses équipes "poursuivent en parallèle les travaux de réparation de l'alimentation électrique".

Vacances "gâchées"

À la gare de Saint-Pancras, terminal londonien des Eurostar, les passagers ont à la mi-journée accueilli l'annonce de la suspension du trafic avec dépit mais dans le calme, a constaté une journaliste de l'AFP. Certains voyageurs ont quitté la gare, résignés, avec leurs valises, d'autres pianotaient sur leur téléphone pour trouver un nouveau billet ou réserver un hôtel.

"D'abord, nous avons reçu un message nous informant d'un retard. Ensuite, on nous a conseillé de reporter notre réservation. Nous ne trouvons pas de billets pour demain", se désole Jodie, 37 ans, qui voyage avec son mari et sa fille de quatre ans.

La famille, qui devait passer le réveillon à Paris, cherche d'autres solutions. Mais l'incident "a complètement gâché nos vacances", affirme-t-elle.

Jessica, chargée de coordination commerciale de 21 ans, est "déçue" mais prend les choses avec philosophie. "Nous devions fêter le Nouvel An à Paris. Nous allons voir si nous pouvons trouver un autre billet. Sinon, nous resterons à Londres".

Un peu plus tôt, Eurostar avait pointé "un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche, suivi de l'arrêt d'une navette shuttle".

Getlink avait toutefois précisé qu'il n'y avait "aucun train bloqué" dans le tunnel.

Eurostar propose aux clients affectés d'échanger gratuitement leur billet, ou d'annuler leur réservation contre un remboursement ou un bon d'échange.

À Paris Gare du Nord, d'où partent les Eurostar en direction de Londres, l'annulation de tous les trains en direction de la capitale britannique avait fait grossir la foule massée en bas du hall passagers prévu pour les trains allant au Royaume-Uni.

Le tunnel "est fermé", expliquait alors dans la langue de Shakespeare un agent de la sûreté ferroviaire aux passagers anglais venus se renseigner, avant d'indiquer : "vous avez le bureau Eurostar juste là".

"Effet domino"

"Nous devions prendre un vol demain matin à 9 heures de Londres à Sydney. Maintenant, nous essayons de tout reprogrammer. C'est un vrai bazar, un effet domino", a expliquéune fonctionnaire australienne, qui refuse que son nom soit cité.

Prisé des passagers qui voyagent entre Londres et le continent, Eurostar a transporté un nombre record de 19,5 millions de clients l'an dernier, soit 850.000 de plus qu'en 2023.

Plusieurs sociétés ont annoncé leur intention ces derniers mois d'ouvrir des lignes concurrentes à l'entreprise, qui est aujourd'hui seule à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche.

Le groupe britannique Virgin a obtenu en octobre l'accès au très convoité dépôt londonien de Temple Mills, indispensable pour lancer ces liaisons.

Le groupe italien Trenitalia France a aussi confirmé cette semaine son ambition de lancer des trains sous la Manche à partir de fin 2029.

