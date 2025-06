Eurostar prévoit de relier Londres à Francfort et Genève au début des années 2030

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mardi 10 juin son intention d'ouvrir de nouvelles destinations "au début des années 2030" avec deux liaisons Londres - Genève et Londres - Francfort, plus une autre entre Amsterdam et Genève, grâce à l'arrivée de nouveaux trains et face à la menace de concurrents.