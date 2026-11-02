Euronaval : drones et "flottes hybrides" au coeur du réarmement mondial

Frégates et sous-marins ne naviguent plus seuls : face à l'évolution des menaces en mer, les marines misent sur des "flottes hybrides" associant navires de guerre et drones, au cœur d'Euronaval, le plus grand salon mondial de défense navale qui ouvre mardi 3 novembre en France, dans un marché en pleine expansion.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec plus de 700 exposants attendus pour cette 30e édition du salon biennal de Villepinte, au nord de Paris, Euronaval donnera une large place aux drones : une soixantaine d'entreprises spécialisées y sont attendues, contre 17 il y a deux ans.

"Le monde des drones est extrêmement innovant", souligne Pierre-Eric Pommellet, président de Naval Group qui fabrique sous-marins nucléaires et frégates.

"Dans le combat naval, il faut voir en premier et agir en premier", ajoute M. Pommellet, également président du Gican, groupement des industries navales françaises.

Cela suppose de multiplier les moyens de détection, des satellites aux drones et aux capteurs sous-marins, ainsi que de recourir davantage à l'intelligence artificielle pour exploiter plus rapidement les informations recueillies.

AFP/VNA/CVN