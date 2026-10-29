La Bourse de Paris termine à l'équilibre avant la Fed et la BCE

La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre mercredi 28 octobre, marquant le pas avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), attendue plus tard dans la soirée, puis celle de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi 29 octobre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 est resté quasi stable (0,00%), lâchant à peine 0,18 point, pour terminer à 7.886,96 points. La veille, il avait terminé en hausse de 0,51% à 7.887,14 points.

L'attentisme semble être le mot d'ordre avant la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendue à 18h00 GMT, suivie à 18h30 GMT de la conférence de presse de son président, Kevin Warsh.

Les marchés s'attendent à un statu quo après la hausse de septembre, qui a porté ses taux dans une fourchette de 3,75% à 4%, et misent sur un nouveau resserrement en décembre.

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) est quant à elle attendue jeudi 29 octobre. Les taux directeurs devraient rester inchangés, selon les attentes, le taux de dépôt demeurant à 2,5%, après deux relèvements effectués cette année.

"La BCE cherche à mener une politique prudente, en ajustant ses taux de manière préventive tant qu'aucune solution n'est trouvée pour rouvrir le détroit d'Ormuz", situation qui maintient le pétrole à des prix très élevés, souligne Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger.

"La hausse de taux décidée le mois dernier se justifiait par la remontée des prix de l'énergie, qui avaient alors atteint les niveaux retenus dans le scénario défavorable de la BCE", rappelle-t-il. "Depuis, l'inflation importée ne s'étant pas propagée à l'inflation domestique, la BCE n'a pas de raison urgente de relever à nouveau ses taux comme elle l'avait fait en 2022."

Stellantis s'envole

Stellantis a poursuivi son lent redressement au troisième trimestre, le constructeur automobile restant dans le rouge malgré la franche résorption des pertes colossales de 2025 mais il doit encore rassurer sur sa capacité à faire rentrer de l'argent dans ses caisses, surtout en Europe.

Le cours de l'action Stellantis s'est envolé de 15,39%, à 4,28 euros, prenant largement la tête du CAC 40 mercredi à la clôture.

Avec une perte nette de 453 millions d'euros, la maison mère de Peugeot, Fiat et Chrysler a été "à la hauteur des attentes" d'une situation "difficile", jugent les analystes de Jefferies dans une note.

"Le point essentiel est que les prévisions pour 2026 ont été maintenues, alors que d’autres constructeurs automobiles et équipementiers réduisent leurs prévisions en raison de la hausse des coûts, notamment logistiques et des matières premières", soulignent quant à eux les analystes de RBC dans une note dédiée.

De quoi justifier selon eux "une forte hausse du cours de l'action".

AFP/VNA/CVN