BP quadruple ses bénéfices grâce aux prix des carburants

Le géant pétro-gazier britannique BP a annoncé vendredi 30 octobre un bénéfice net quadruplé au troisième trimestre, porté par les prix élevés de l'énergie sur des marchés fortement perturbés par le conflit au Moyen-Orient.

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Les profits attribuables aux actionnaires atteignent 4,70 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros) contre 1,16 milliard l'an passé sur la même période, notamment grâce à une amélioration de ses marges de raffinage.

"C'est vraiment un trimestre record pour l'activité de raffinage", a souligné la directrice générale de l'entreprise, Meg O'Neill, dans une interview à Bloomberg TV.

Le conflit au Moyen-Orient a dopé les cours de l'or noir en perturbant les exportations des pays du Golfe et le conflit en Ukraine ont accentué la tension sur le marché des carburants.

Le gazole, notamment, a atteint des niveaux record ce qui a fait bondir les marges de raffinage des compagnies pétrolières.

Selon l'indicateur du groupe, la marge de raffinage par baril est passée à 46,70 dollars en moyenne au troisième trimestre, contre 29,60 dollars au deuxième, et 15,80 un an auparavant.

Réduction de la dette

"Nous avons désormais atteint nos objectifs de réduction de la dette nette et des coûts structurels", a précisé Mme O'Neill dans le communiqué.

La dette du groupe est passée de 22,25 milliards de dollars au deuxième trimestre à 13,87 milliards au troisième. L'entreprise s'était fixé pour objectif de la ramener à un niveau compris entre 14 et 18 milliards de dollars d'ici à fin 2027.

Si les autres majors "n'ont cessé de restituer des liquidités aux actionnaires via des dividendes renforcés et des rachats d'actions, BP se concentre sur la remise en ordre de sa situation d'endettement", a relevé Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Cette gestion prudente (...) pourrait doter BP de bases plus solides à long terme", a-t-il estimé.

Le marché s'attendait en partie à ces bons résultats et vers 10h50 GMT, le titre du groupe prenait environ 0,4% à la Bourse de Londres.

L'entreprise présentera sa nouvelle stratégie le 15 décembre à New York, mais la directrice générale a déjà annoncé vouloir rendre le groupe "plus simple, plus solide et plus créateur de valeur".

Bénéfices dopés pour toutes les majors

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La flambée des prix du pétrole profite l'ensemble du secteur, plusieurs entreprises pétrolières de premier plan ayant déjà annoncé jeudi 29 octobre des bénéfices en forte hausse.

TotalEnergies a affiché un bénéfice net record de 8,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre et Shell un bénéfice net plus que doublé au troisième trimestre, à 12,1 milliards de dollars.

Ces profits très élevés ravivent les débats sur la responsabilité des géants pétroliers à la hausse des prix.

"Le gouvernement doit rendre l'énergie abordable (...) en obligeant les pires pollueurs climatiques comme BP à payer leur juste part pour les dégâts qu'ils causent, afin de financer une transition plus rapide et plus juste vers une énergie propre et bon marché", a réagi l'ONG Friends of the Earth.

BP, dont les performances ont généralement été à la traîne par rapport à celles de ses rivaux ces dernières années, a engagé dès 2025 un recentrage sur les hydrocarbures, en délaissant ses objectifs dans les énergies renouvelables.

AFP/VNA/CVN