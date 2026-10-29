France

Prix du gazole : le gouvernement espère un effet immédiat de la libération de stocks stratégiques

Le gouvernement compte sur "une baisse visible" des prix à la pompe dès dimanche 1 er novembre grâce à son déstockage de réserves stratégiques, imposant un affichage "clair" chez les distributeurs de carburant et appelant le géant TotalEnergies à "l'exemplarité".

>> Face aux prix du gazole, la tentation de l'huile de friture dans le moteur

>> Le gouvernement français assure que les prix du gazole baisseront "dès le 1er novembre"

Photo : AFP/VNA/CVN

Les distributeurs de carburant devront indiquer "de manière claire, par un affichage visible, lisible et aisément accessible" sur place, le montant de la baisse de prix du gazole lié au déstockage de réserves stratégiques décidé mi-octobre, selon un arrêté publié jeudi 29 octobre au Journal officiel.

Le texte officiel précise en outre que le montant de la baisse de prix, qui interviendra lors du weekend de retour des vacances de la Toussaint, doit être "au moins égal au montant hors taxes de l'avantage répercuté rapporté au volume de vente auquel il est imputé, majoré des taxes qui lui sont applicables".

"On ne sait pas encore à quel endroit on mettra l'affichage, peut-être à la caisse ou au niveau des automates", a réagi jeudi 29 octobre auprès de l'AFP Francis Pousse, du réseau Mobilians, qui représente l'essentiel des stations-service traditionnelles hors grandes surfaces. Évoquant "une contrainte de plus" pour certaines stations, il espère "un peu de souplesse" dans la mise en œuvre.

La France avait annoncé le 12 octobre mettre à disposition des distributeurs, au prorata de leur part de marché 2025, dix millions de barils de gazole issus de ses stocks stratégiques, dans l'espoir de diminuer de 12 à 18 centimes le prix du litre à la pompe.

"On aura une baisse visible [des prix] à la pompe", a assuré la porte-parole du gouvernement et ministre de l’Énergie Maud Bregeon jeudi sur BFMTV/RMC.

Cette mesure exceptionnelle a été décidée pour faire face à la flambée des prix des carburants causée par le conflit au Moyen-Orient déclenchée par les États-Unis et Israël fin février 2026.

AFP/VNA/CVN