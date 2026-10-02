L'Allemagne va créer son premier régiment de drones en 2027

La Bundeswehr, l'armée allemande, mettra en place en 2027 son premier régiment dédié aux drones afin de s'adapter à l'évolution de la guerre moderne, a annoncé jeudi 1 er octobre le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

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Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une visite sur un terrain d'entraînement militaire à Bergen, en Basse-Saxe, M. Pistorius a déclaré que cette décision s'appuyait sur les enseignements tirés du conflit en Ukraine.

Le régiment prévu déploiera à la fois des systèmes aériens et terrestres sans pilote d'une portée opérationnelle pouvant atteindre 500 kilomètres, et comprendra une compagnie de guerre électronique, a précisé M. Pistorius.

Cette unité spécialisée comptera dans un premier temps environ 300 militaires, avant d'atteindre un effectif cible de 600 personnes.

Xinhua/VNA/CVN