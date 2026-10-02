L'Allemagne va créer son premier régiment de drones en 2027

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|Un drone de l’entreprise allemande Quantum Systems.
|Photo : VNA/CVN
S'exprimant lors d'une visite sur un terrain d'entraînement militaire à Bergen, en Basse-Saxe, M. Pistorius a déclaré que cette décision s'appuyait sur les enseignements tirés du conflit en Ukraine.
Le régiment prévu déploiera à la fois des systèmes aériens et terrestres sans pilote d'une portée opérationnelle pouvant atteindre 500 kilomètres, et comprendra une compagnie de guerre électronique, a précisé M. Pistorius.
Cette unité spécialisée comptera dans un premier temps environ 300 militaires, avant d'atteindre un effectif cible de 600 personnes.
Xinhua/VNA/CVN