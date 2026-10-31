La Chine et la Suisse signent un protocole visant à améliorer leur accord de libre-échange

La Chine et la Suisse ont signé vendredi 30 octobre un protocole visant à améliorer leur accord de libre-échange. Selon le ministère chinois du Commerce, cette initiative devrait élargir l'accès aux marchés, favoriser les investissements réciproques et approfondir la coopération économique et commerciale bilatérale.

>> La Suisse et l'UE renforcent leurs liens via une série d'accords

>> Pour la Chine, les accords commerciaux avec l'UE permettent "d'éviter l'escalade"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En vertu de ce protocole, les deux parties prendront des engagements de haut niveau visant à ouvrir davantage le commerce des biens, des services et des investissements, tout en renforçant les règles relatives aux règles d'origine, à la facilitation des échanges, aux obstacles techniques au commerce, au commerce numérique, à la concurrence, ainsi qu'au commerce et au développement durable.

Cette mise à niveau devrait apporter un soutien institutionnel plus solide à la libéralisation et à la facilitation du commerce et des investissements bilatéraux, a déclaré le ministère, ajoutant qu'elle soulignait l'engagement des deux pays en faveur du libre-échange, d'une coopération ouverte et d'un système commercial multilatéral fondé sur des règles, dans un contexte d'incertitudes mondiales.

La Suisse est le septième plus grand partenaire commercial de la Chine en Europe, tandis que la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Suisse en Asie, a fait remarquer un responsable du ministère. Les échanges bilatéraux ont atteint 49,04 milliards de dollars en 2025.

Le responsable a expliqué que cet accord mis à niveau contribuerait à libérer un plus grand potentiel en matière de commerce et d'investissement bilatéraux, et offrirait de nouvelles opportunités aux entreprises et aux peuples des deux pays.

La Chine et la Suisse ont signé leur accord de libre-échange initial en 2013, et celui-ci est entré en vigueur en juillet 2014. Les deux pays ont entamé des négociations en vue de mettre à niveau cet accord en septembre 2024 et ont annoncé leur conclusion en août 2026, après cinq cycles de négociations.

À la suite de la signature, les deux parties mèneront à bien leurs procédures d'approbation juridiques nationales respectives et s'efforceront de faire entrer en vigueur l'accord mis à niveau dès que possible, a indiqué le ministère.

Xinhua/VNA/CVN