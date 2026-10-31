Wall Street clôture en nette baisse, la tech déraille

La Bourse de New York a clôturé en forte baisse vendredi 30 octobre, entraînée par le décrochage des valeurs technologiques après les résultats d'Intel et d'Amazon, les investisseurs s'interrogeant à nouveau sur la rentabilité de l'intelligence artificielle (IA).

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L'indice Nasdaq - qui rassemble les titres technologiques - a chuté de 2,86%, terminant en retrait de plus de 8% depuis un pic historique début octobre. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,82% et le Dow Jones a perdu 1,09%.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les grandes valeurs technologiques liées à l'IA ont pesé sur le marché ces derniers jours", commente Peter Cardillo, analyste de Spartan Capital Securities. "Et aujourd'hui, toute l'attention se porte sur Amazon et Intel".

Après avoir perdu jusqu'à près de 6% en séance, le géant de la distribution Amazon a terminé sur un repli de 1,41%, pâtissant d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice inférieur aux attentes pour le troisième trimestre.

Le groupe a vu l'IA doper son informatique à distance, dont les ventes ont bondi de 39%, mais la facture dépasse les revenus et le pousse à emprunter.

Alphabet (maison mère de Google), qui a publié ses résultats jeudi 29 octobre, a lui dû puiser 9 milliards de dollars dans sa trésorerie pour financer le développement de la technologie.

"Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de voir les entreprises technologiques consacrer des dépenses d'investissement considérables à l'expansion de l'intelligence artificielle, alors même que celle-ci semble montrer des signes de ralentissement", explique dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"La question est de savoir si ces dépenses seront rentables, ou non", résume Peter Cardillo.

La dégringolade du fabricant de puces Intel (-28,58%) a aussi fortement pesé sur les indices. Le groupe a été lourdement sanctionné après avoir dit prévoir un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards de dollars au quatrième trimestre, bien en deçà des attentes.

Son concurrent HP a dégringolé de 9,60%, et Dell de 10,80%.

Une pénurie mondiale de processeurs mémoire a engendré un bond du prix moyen des ordinateurs personnels, ce qui a freiné la demande.

Autre ratage de la semaine : le réseau social Reddit (-29,27%) a pâti de ses résultats publiés la veille, les observateurs estimant que l'effet IA n'était pas au rendez-vous.

David Miller, responsable de l'investissement chez Catalyst Funds, voit "une séparation de plus en plus importante entre les entreprises qui arrivent à monétiser efficacement l'IA et celles qui ne parviennent pas à justifier leurs énormes investissements".

Les géants des puces et autres composants électroniques, en première ligne de l'engouement pour l'IA, ont été emportés par la vague de ventes vendredi 30 octobre.

Le mastodonte Nvidia, première capitalisation mondiale, a perdu 4,22%. AMD a décroché de 10,88%, Broadcom de 5,48% et Micron, de 5,30%.

L’indice Vix, qui mesure la nervosité des acteurs du marché, a atteint son plus haut niveau depuis avril 2026, au cours des premiers mois du conflit au Moyen-Orient.

Certains secteurs sont toutefois parvenus à garder la tête hors de l'eau, comme la santé, la grande consommation ou l'énergie, le dernier profitant notamment de publications trimestrielles bien reçues par les investisseurs, dans un contexte de cours élevés des hydrocarbures nourris par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Le groupe pétrolier américain Chevron a gagné 1,76% et ExxonMobil s'est octroyé 2,17%.

AFP/VNA/CVN