TotalEnergies annonce baisser le prix du gazole dans certaines stations

Le géant pétrogazier TotalEnergies va baisser samedi 31 octobre son prix de vente du diesel à 2,15 euros le litre dans un peu plus de 700 stations-service représentant 60% de ses ventes de carburant, en lien avec le déstockage gouvernemental de stocks stratégiques, selon un communiqué vendredi 30 octobre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

TotalEnergies "baissera le prix du diesel à 2,15 €/L, dès ce samedi 31 octobre, dans les 705 stations Access de son réseau", indique le groupe qui a annoncé jeudi 29 octobre des bénéfices record pour le troisième trimestre en lien avec la flambée des hydrocarbures depuis le déclenchement de la tension au Moyen-Orient par les États-Unis et Israël.

Cette décision commerciale intervient "sans attendre la livraison physique des stocks stratégiques de diesel et pour faire bénéficier ses clients de l'accès à ces stocks au coût historique", détaille l'entreprise.

Elle "répercutera le bénéfice de ce diesel avantagé dans les autres stations de son réseau hors Autoroutes à compter du lundi 2 novembre en fonction de l'évolution des marchés internationaux du diesel". En tout état de cause, le groupe maintiendra son plafond de 2,25 €/L sur le diesel dans l'ensemble de son réseau en France.

Le gouvernement avait dit jeudi espérer "une baisse visible" des prix à la pompe dès dimanche grâce à son déstockage de réserves stratégiques décidé mi-octobre, imposant un affichage "clair" chez les distributeurs de carburant et appelant le géant TotalEnergies à "l'exemplarité".

La France avait annoncé le 12 octobre mettre à disposition des distributeurs, au prorata de leur part de marché 2025, et sur une période de trois mois, dix millions de barils de gazole issus de ses stocks stratégiques.

TotalEnergies indique en outre qu'il "appliquera une remise de -200 €/m³ pour ses clients se chauffant au fioul domestique", remise qui "sera visible sur la facture".

Il appliquera aussi "une remise de -20 cts €/L sur le Gazole Non Routier (par rapport au prix du marché international du diesel) pour les agriculteurs, les entreprises de travaux publics ainsi que sur le Gazole Pêche pour les pêcheurs". Là encore, "le montant de la remise sera visible sur la facture".

L'entreprise pétrogazière française a dévoilé jeudi 29 octobre un bénéfice net record de 8,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre 3,7 milliards de dollars sur la même période 2025, et s'est montrée très optimiste pour les mois à venir auprès de ses investisseurs.

AFP/VNA/CVN