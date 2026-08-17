Euro d'athlétisme : Kpatcha et Thiery en bronze pour la France, qui finit sans or

Hilary Kpatcha et Baptiste Thiery ont apporté dimanche 16 août à la France deux nouvelles médailles de bronze européennes mais les Bleus quittent Birmingham avec seulement 11 médailles sans aucune en or, un bilan décevant à deux ans des JO-2028.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Kpatcha, 28 ans, a décroché sa première médaille internationale grâce à un bond à 6,98 m (vent : 2,5m/s) au deuxième essai et termine un concours d'une densité exceptionnelle derrière l'Italienne Larissa Iapichino (7,00 m) et la Britannique Jazmin Sawyers prend (6,99 m).

"C'était un concours vraiment dur, très serré, le niveau est très fort, je suis contente d'avoir tiré mon épingle du jeu", a réagi Kpatcha après le concours. "Il fallait vraiment rester dans la maîtrise de ce que je sais faire et ne pas partir dans l'émotionnel", a-t-elle ajouté, ne semblant pas encore tout à fait réaliser son exploit.

Quatrième des Mondiaux-2025 à Tokyo, une place frustrante mais "nécessaire" selon elle, Hilary Kpatcha savait qu'elle arrivait à Birmingham avec "plus d'armes" que la saison dernière.

Désormais bien installée dans le circuit Ligue de Diamant où elle côtoie régulièrement ses adversaires européennes, elle a aussi trouvé de la régularité et de la maîtrise cet été, sautant à deux reprises (ce dimanche et fin juillet) à 6,98 m, soit sa deuxième meilleure performance derrière son record personnel (7,02 m en 2024).

"Les 7 m l'année dernière, j'ai l'impression que je ne sais pas trop comme je les ai faits. J'ai la sensation d'être beaucoup plus en maîtrise de ce que je fais", avait dit avant la compétition Kpatcha.

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Il s'agit donc d'une première médaille internationale pour Hilary Kpatcha, qui avait traversé le désert après des JO-2024 décevants (11e avec 6,56 m), passant de longs mois sans s'entraîner avant de s'installer à l'Insep.

Thiery à la perche

Quelques minutes plus tôt, le Martiniquais Baptiste Thiery s'était assuré lui aussi une première médaille internationale en franchissant 5,85 m à la perche derrière les intouchables suédois Armand Duplantis (6,15 m sans tenter le record du monde) et grec Emmanouil Karalis (6,00 m).

Le perchiste de 25 ans arrivait à Birmingham après un super début d'été (record à 5,93 m en juin) mais un mois de juillet plus compliqué avec une chute sur la tête à Monaco et une 4e place seulement aux championnats de France à Albi.

"Les dernières semaines n'ont pas été faciles, notamment avec la chute à Monaco. J'ai dû vraiment me remobiliser", a réagi Thiery après sa médaille. "Même entre les qualifications et la finale, et j'ai vraiment +switché+, je suis très content des sauts que j'ai faits", a-t-il apprécié.

"Mais l'objectif est plus grand que d'être médaille de bronze au championnat d'Europe, il va encore falloir élever le niveau de jeu pour jouer avec les mecs devant", a-t-il conclu.

19e au tableau des médailles

Avec une 10e et une 11e médaille pour la délégation française (3 argent, 8 bronze), la France termine à la 19e place au tableau des médailles et sans aucun titre, un constat inquiétant à deux ans des JO de Los Angeles.

On est loin du bilan du dernier Euro à Rome en 2024 (16 médaille dont 4 en or) quand les Français avait montré un visage radieux juste avant des JO à domicile plus décevants (une médaille d'argent seulement).

"Ce n'est ni un grand soleil radieux, ni une éclipse totale", a estimé avec un sens de la formule maîtrisé le DTN de l'équipe de France, Frank Bignet.

"Il y a deux lectures. Au tableau des médailles c'est difficile car sans or on rétrograde sévèrement", a-t-il admis. "Mais il a du positif, il y a d'autres chiffres qui nous sont plus favorables", a-t-il ajouté, soulignant ainsi la quatrième place de la France à la "placing table" qui comptabilise le top-8 européen.

Le bilan est toutefois similaire à celui de Munich en 2022 (9 médailles dont aucune en or) et montre que les Bleus de l'athlé peinent toujours à exister sur la scène internationale, et ce depuis plusieurs années.

Avant ces deux éditions, il faut remonter à 1982 pour trouver une campagne européenne aussi maigre.

AFP/VNA/CVN