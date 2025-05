L'AIE prévoit un ralentissement de la croissance de la demande mondiale de pétrole cette année

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le rapport, en raison des difficultés économiques et des ventes record de véhicules électriques qui freinent l'utilisation de l'or noir, la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait ralentir à 650.000 barils par jour (bpj) pour le reste de l'année, en déclin par rapport aux 990.000 bpj de croissance de la demande enregistrés au premier trimestre.

Le rapport note que des signes de ralentissement de la croissance de la demande mondiale de pétrole pourraient déjà apparaître et seront suivis de près. Toutefois, l'agence a également déclaré qu'avec une prévision de croissance économique plus élevée et des prix du pétrole plus bas qui soutiennent la consommation, la croissance de la demande s'élève en moyenne à 740.000 bpj en 2025 et de 760 000 bpj en 2026, tous deux supérieurs aux prévisions lancées le mois dernier.

Du côté de l'offre, l'agence a noté que l'augmentation de l'offre mondiale de pétrole cette année dépassera de loin celui de la demande. Le rapport prévoit que l'offre mondiale de pétrole augmentera en moyenne de 1,6 million de bpj cette année, soit une augmentation de près de 400.000 bpj par rapport aux prévisions du mois dernier.

Xinhua/VNA/CVN